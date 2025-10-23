S-a lăsat de fotbal în 2024, după trei accidentări grave

Cendrim Kameraj a fost legitimat la Juventus, între 2017 și 2019. Nu a apucat să debuteze la echipa de seniori, dar a făcut parte din lotul extins al lui Massimiliano Allegri, care cuprindea vedete precum Gianluigi Buffon, Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Paulo Dybala, Stephan Lichtsteiner, Andrea Barzagli, Claudio Marchisio, Gonzalo Higuain sau Mario Mandzukic.



Considerat un mare talent al fotbalului elvețian, acesta a ales să joace la nivel de tineret pentru Kosovo, țara de unde erau originari părinții săi. În 2019 s-a transferat la Lugano, o echipă de cupe europene, dar cariera sa a intrat pe o pantă descendentă, pentru că a suferit trei leziuni ale ligamentului încrucișat anterior.



Cu cariera afectată grav de accidentări, Kameraj s-a angajat la firma de construcții ICM Bau, iar imaginile postate pe rețelele sociale în care purta cască de protecție au devenit virale. "Lucrez într-un birou, iar șeful nostru a vrut să petrecem o zi pe șantier ca să înțelegem cum e munca acolo și cât de grea poate fi. Experiența ne-a făcut să apreciem și mai mult cât de norocoși suntem să lucrăm în spatele unui birou", a declarat acesta pentru jurnaliștii italieni.



Kameraj a jucat în Italia, Elveția și Kosovo

Cendrim Kameraj (26 de ani) este născut la Lucerna și s-a format la juniorii cluburilor Ebikon, FC Luzern și Juventus. La nivel de seniori a jucat pentru Juventus Next Gen (2018-2019), FC Lugano (2019-2021), SC Kriens (2022), KF Dukagjini (2022-2023) și FC Zug (2023-2024). A evoluat pentru naționalele U17, U18 și U19 ale Elveției, dar a ales să reprezinte Kosovo U21. Putea juca pe orice poziție în banda stângă și cea mai bună cotă de piață a fost 100.000 de euro.

