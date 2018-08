JUVENTUS - LAZIO, MAINE 19.00 | Cristiano Ronaldo, gata de debutul in fata fanilor lui Juventus! Avertismentul lui Allegri: "Va sta si pe banca!"

Urmarim si comentam impreuna JUVENTUS - LAZIO pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

Juventus se pregateste de primul meci pe propriul teren in acest sezon si o va intalni pe Lazio in derby-ul etapei din Serie A! Este al 2-lea meci tare pentru echipa lui Radu Stefan dupa ce a pierdut in prima etapa in fata celor de la Napoli.

Antrenorul lui Juventus, Massimiliano Allegri, a vorbit despre Cristiano Ronaldo la conferinta de presa de dinaintea partidei: "Va juca acum. Poate vor fi meciuri in care va sta pe banca pentru ca avem multe partide si va fi uneori nevoie sa se recupereze. In fotbal este vorba despre cunoastere, cu cat ne antrenam mai mult impreuna, cu atat isi paseaza mai bine jucatorii.



Chiar si asa, Ronaldo a trimis 6 suturi in partide de la Verona. El a adus un entuziasm urias in fotbalul italian. Insa trebuie sa le aratam respect oponentilor" a spus Allegri.