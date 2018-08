Cristiano Ronaldo l-a lasat MASCA pe Allegri dupa debutul la Juventus! Ce a spus antrenorul la final: "Am fost SOCAT!"

Cristiano Ronaldo a fost integralist pentru Juventus in prima partida a sezonului, castigata de campioana Italiei cu 3-2 in deplasarea de la Chievo. Ronaldo era sa o coste victoria pe Juve, golul lui Mandzukic din minutul 90 fiind anulat pentru un fault al lui Ronaldo la portar. Insa la faza urmatoare, Bernadeschi a inscris golul de 3-2.

Totusi, prestatia lui Cristiano Ronaldo a fost elogiata de catre Massimiliano Allegri, cel care s-a declarat surprins de jocul de echipa al portughezului: "Cristiano a jucat foarte bine, pacat ca nu a marcat, a jucat foarte mult pentru echipa, este clar un jucator diferit in comparatie cu oricare altul" a spus Allegri pentru Sky Sports la final.

"Am fost socat de cat s-a pus in slujba echipei" a mai spus Allegri! Cristiano Ronaldo a fost transferat pentru 105 milioane de euro de la Real Madrid in aceasta vara si a fost in 3 randuri aproape de primul gol intr-un meci oficial pentru Juventus.