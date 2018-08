Ronaldo a explicat pentru prima data de ce a ales Juventus! Cristiano si noua obsesie: "Am venit aici sa iau Liga! Vreau sa scriu istorie"

Cristiano Ronaldo a explicat intr-un interviu de ce a dat Madridul pe Torino.

Cristiano Ronaldo a dezvaluit ca unul dintre motivele principale pentru care s-a transferat de la Real Madrid la Juventus Torino il reprezinta dorinta a castiga Liga Campionilor cu echipa italiana.

"Vreau sa castig Liga Campionilor cu Juve. Ne focalizam asupra acestui lucru, eu si colegii mei, insa fara sa fie o obsesie, pas dupa pas, iar apoi vom vedea daca va fi in acest an sau in cei urmatori. Obiectivul clubului este sa castige campionatul, Cupa Italiei si, bineinteles, sa evoluam cat mai bine in Champions League", a declarat Ronaldo intr-un interviu acordat platformei de streaming online Dazn, al carei ambasador global a devenit.

"Sunt foarte fericit, echipa este puternica si sunt foarte incantat. Aici sunt conditii extraordinare, sunt surprins in sens pozitiv. Ne antrenam dur, nu exista nicio zi usoara, insa ma simt cu adevarat fericit. Imi place cum se lucreaza aici, mentalitatea. Au metode speciale, si intregul staff este foarte profesionist", a adaugat portughezul.

Intrebat de ce a ales Juventus, Cristiano Ronaldo a raspuns: "Sunt lucruri in viata care par dictate de destin, iar in acest caz a fost asa. Nu ma asteptam sa joc la acest club, dar anumite lucruri se intampla in mod natural. Dupa cum stie toata lumea, Juve este unul dintre cele mai bune cluburi din lume si pentru mine a fost o decizie usoara".

"Desigur, ceea ce am facut la Real Madrid a fost incredibil, am castigat totul si am multi prieteni, dar Juventus mi-a aratat ca ma doreste mai mult decat oricine si vreau sa incerc sa scriu istorie si cu acest club", a mai spus starul portughez.

Acesta a mai dezvaluit ca in timpul liber urmareste lupte din UFC, meciuri de tenis si baschet. "Imi place ping-pong-ul, care este al doilea meu sport si cel in care sunt cel mai bun", a precizat Ronaldo.