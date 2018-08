Mesajul emotionant al lui Pele in ziua debutului lui Cristiano Ronaldo la Juventus! "Acestea sunt singurele dungi pentru mine" | FOTO

Inainte de debutul lui Ronaldo in Italia, legendarul Pele a publicat un mesaj emotionant pe retelele de socializare.

"Mult succes, Cristiano, la primul tau meci cu Juventus! In '61, patronul de la Fiat s-a oferit sa ma cumpere, insa acestea au fost singurele dungi pentru Pele", a scris legenda braziliana pe contul sau de Twitter, referindu-se la dungile de pe echipamentul echipei Santos FC.

Pele a evolutat aproape toata cariera sa la Santos (1956 - 1974), iar transferul lui Cristiano la Juventus i-a amintit de sansa pe care a avut-o si el in 1961 de a evolua in tricoul formatiei italiene.

Good luck, Cristiano, for your first game with @juventusfc. In '61, Fiat's owner offered to buy me but these are the only stripes for Pelé ! / Boa sorte, @Cristiano, no seu primeiro jogo na Juventus. Em 61, o dono da Fiat tentou me levar, mas essas são as únicas listras pro Pelé! pic.twitter.com/W81OPW5RyM