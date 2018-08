PRIMUL MECI AL LUI RONALDO LA JUVENTUS | GOL anulat Juventus in minutul 90 pentru un fault facut de Ronaldo, apoi Bernardeschi inscrie in prelungiri!!! Final NEBUN la Verona

Juventus a castigat dramatic primul meci al noului sezon in Serie A!



CHIEVO 2-3 JUVENTUS

20:57 Final de meci la Verona! Juventus castiga, 3-2, la prima aparitie a lui Cristiano Ronaldo in tricoul lui Juventus. Meciul a avut un final incredibil!!!

20:53: GOOOOL JUVE!!! Nebunie in finalul meciului! Alex Sandro trimite in fata portii, de unde Bernardeschi impinge balonul in plasa!!! Juventus inscrie pentru 3-2!

20:49: GOL ANULAT pentru Juventus!!! Mandzukic a inscris pentru Juve, dar arbitrul a anulat reusita pentru un fault al lui Ronaldo la portarul Sorrentino!

20:37 GOOOL JUVENTUS! Bonucci inscrie pentru Juventus la o faza fixa!!! 2-2!

20:33 Dybala trimite de la marginea careului, dupa o faza personala. Mingea e pe centrul portii si Sorrentino prinde.

20:31 Ronaldo centreaza de pe partea stanga, Mandzukic trimite cu capul pe langa poarta!

20:29 Cacciatore apare in fata lui Ronaldo, care mai rateaza o sansa URIASA de gol!!!

20:25 Faza personala superba a lui Cristiano Ronaldo! Portughezul trage la coltul lung dupa ce a evitat mai multi adversari, Sorrentino se intinde si respinge!!! Ramane 2-1 pentru Chievo.





20:20 Lovitura de cap Ronaldo din interiorul careului, portarul lui Chievo prinde!!!

20:16 GOOOL CHIEVO! Giaccherini marcheaza din penalty!!! Tot el obtinuse lovitura de la 11 metri.

20:10 Sut de la distanta al lui Ronaldo, portarul lui Chievo prinde fara mari probleme.

19:40 GOOOL CHIEVO! Stepinski marcheaza cu capul dupa o centrare perfecta a lui Giaccherini!!! 1-1 la Verona!

19:31 Ronaldo primeste de la Cuadrado, in unghi, incearca o executie spectaculoasa din lateral, dar mingea se duce peste.

19:20 In minutul 18, Ronaldo are prima ocazie uriasa de gol! Sutul sau din prima, de la marginea careului, s-a dus putin pe langa.



19:05: GOOOL JUVE! Juventus are nevoie de numai 3 minute pentru a deschide scorul. Khedira marcheaza din careu!

18:20 Echipa de start a lui Juventus cu Chievo

18:12 Mii de oameni in jurul stadionului din Verona.



Everyone for Ronaldo. Ambulance called for those who can’t stand the heat. #sweatyqueuing pic.twitter.com/77TbzXgJZb — Mina Rzouki (@Minarzouki) August 18, 2018



Ronaldo isi face azi debutul intr-un meci oficial pentru Juve. "N-a mai fost atata securitate in oras de la concertul lui Robbie Williams de anul trecut", spun oameni din cadrul clubului veronez.

Fanii fara bilet la meci vor urmari partida la barurile din centrul orasului. Zeci de mii de suporteri au ajuns in Verona in ultimele 48 de ore.

Trupele anti-tero au luat masuri speciale pentru a preintampina orice fel de incident. Zona stadionului a fost complet inchisa circulatiei. Printre cei 32 000 de oameni care se vor afla in arena vor fi si sute de jurnalisti din toata lumea.

Chievo si-a batut recordul de incasari pentru un meci din Serie A. A facut peste un milion de euro din tichete la jocul cu Juve.