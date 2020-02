Juventus e tot mai aproape sa aduca un super jucator! Vrea un fotbalist cotat la 100 de milioane de euro! Pe cine a pus ochii liderul din Italia!

"Batrana doamna" cauta intariri pentru mijlocul terenului.

Paul Pogba este jucatorul dorit de Juventus. Acesta a mai jucat pentru clubul italian in perioada 2012-2016, alaturi de care a castigat 4 titluri, 2 cupe si 2 supercupe.

Conform calciomercato.com, Paul Pogba ar urma sa vina la Torino in vara. Sansele de plecare ale mijlocasului par tot mai mari dupa venirea lui Bruno Fernandes pe Old Trafford. Englezii cer 100 de milioane de euro in schimbul lui Pogba. Juventus mai e interesata si de Sandro Tonali de la Brescia.

Juventus s-a despartit in aceasta iarna de Mandzukic, ajuns la AL Duhail si de Emre Can, ajuns la Borussia Dortmund.

Pogba se afla sub contract cu Manchester United pana in 2021. Fotbalistul a jucat pentru "diavolii rosi" 143 de partide si a marcat 31 de goluri.