Borussia a dat inca o LOVITURA pe piata transferurilor! A luat un jucator de la Juventus

Conform ziaristului Fabrizio Romano, Borussia Dortmund si Juventus au ajuns la o intelegere pentru transferul mijlocasului Emre Can.

Fotbalistul neamt vine sub forma de imprumut la Borussia, insa va avea in contract o optiune de cumparare, care se ridica la suma de 22 de milioane de lire sterline.

