A fost ales NOUL BUFFON PENTRU JUVE!! Ii va lua locul un portar cu peste 150 de meciuri in Serie A

Astazi, legendarul portar Gianluigi Buffon si-a anuntat plecarea de la Juventus. Oficialii clubului sunt in cautarea unui inlocuitor, iar Matia Perin ar putea fi solutia.

Portarul lui Genoa, Matia Perin si-a dat deja acordul sa ajunga la Juventus. Torinezii il vor aduce pe inlocuitorul lui Buffon in schimbul sumei de 20 de milioane de euro.

Perin a fost laudat si de Marotta, patronul lui Juventus :'Perin este un portar foarte bun, dar nu am intrat inca in negocieri, doar am făcut niște evaluari despre jucator', a declarat seful torinezilor. 'Batrana doamna' il mai are in lot si pe fostul portar al Romei, Szczesny, cumparat cu 12 milioane de euro in vara trecuta. Polonezul are prima sansa de a fi titular in noul sezon, insa Perin ar reprezenta o concurenta serioasa.

Dupa 17 ani, Gianluigi Buffon a pus capat carierei la Juventus, dar nu stie inca ce va face in continuare :"Daca ma intrebati acum 15 zile, v-as fi spus ca sunt sigur ca ma voi retrage din fotbal. Dar am avut parte de cateva oferte foarte interesante atat sa continui in teren, cat si sa incep o cariera in afara lui. Cea mai atractiva oferta pentru o functie in afara terenului a venit chiar din partea presedintelui lui Juventus.", a declarat Gigi Buffon la conferinta de presa.

Legendarul portar a adunat 875 de prezente in toate competitiile pentru Juventus. Acesta a castigat 19 trofee in cei 17 ani petrecuti la club, printre care 7 Scudetto consecutive.

Gigi Buffon a deventit campion mondial cu Italia, in 2006, dar s-a retras din 'squadra azzura' dupa ratarea calificarii la Mondialul de anul acesta.