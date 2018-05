Asta inseamna sa ai clasa! Buffon i-a cerut iertare lui Michael Oliver la ultima sa conferinta de presa la Juventus

Gigi Buffon a sustinut astazi o conferinta de presa, in care si-a anuntat dureroasa despartire de Juventus dupa 17 ani petrecuti la Torino.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Portarul a tinut sa vorbeasca si despre incidentul de la finalul meciului contra lui Real Madrid, din sferturile UEFA Champions League. Atunci, el l-a jignit pe arbitrul englez Michael Oliver, care a dat un penalty pentru Real in minutul 90+3 si i-a aratat cartonasul rosu goalkeeperului.

"Imi pare foarte rau pentru ce s-a intamplat, pentru ca in cei 23 de ani in care am jucat in Liga Campionilor nu mai fusesem eliminat sau suspendat. Simt ca m-am comportat corect si intr-un mod sportiv cu toata lumea.



A fost o situatie speciala, dar, peste cateva zile, am regretat ca l-am ofensat pe arbitru. Pana la urma, e si el om si isi face meseria, o meserie foarte dificila. Daca l-as fi intalnit peste doua zile, l-as fi imbratisat si i-as fi cerut iertare, dar i-as fi spus ca putea fi mai calm intr-un moment atat de important pentru mine si pentru echipa mea", a spus Buffon.

La finalul meciului Real 1-3 Juventus, in urma caruia madrilenii s-au calificat in semifinalele UCL, Buffon a avut o reactie acida.

"Arbitrul nu are inima, ci un gos de gunoi. Daca nu ai personalitate si curaj, atunci du-te in tribune si urmareste meciul de acolo", au fost cuvintele dure ale lui Buffon dupa semifinala de pe Bernabeu.