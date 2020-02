Zlatan face SHOW in Serie A! Suedezul a inscris si a dat o pasa de gol in derby-ul cu Inter! VEZI AICI FAZELE

Atacantul a fost unul dintre cei mai buni oameni ai primei reprize pentru Milan. Acesta i-a pasat decisiv lui Ante Rebic, care a deschis scorul in minutul 40, pentru ca in primul minut de prelungiri al primei reprize sa isi treaca numele pe lista marcatorilor.

Ibrahimovic a inscris un gol cu capul din pasa lui Kessie, stabilind scorul la pauza. Suedezul a ajuns astfel la trei goluri marcate in tricoul lui Milan.

