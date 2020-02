La un pas sa fie DAT AFARA de Lazio acum cateva luni, Radu Stefan ii poate fura titlul lui Ronaldo in Serie A! Rasturnare de situatie in cateva luni

Este incredibil cum au putut sa evolueze lucrurile pentru fundasul roman!

In luna iulie a anului trecut, ruptura dintre Radu Stefan si Lazio parea iminenta. Sefii lui Lazio luasera decizia de a-l ceda gratis pe fundasul roman, dupa ce nu fusese inclus in lotul lui Simone Inzaghi pentru cantonamentul de vara. Aceste lucruri se intamplau la doar cateva luni dupa ce Radu semnase prelungirea contractului cu Lazio pana in 2021. Radu Stefan incasa pe Olimpico 1,3 milioane de euro pe an. Conform presei italiene, conducerea lui Lazio s-ar fi suparat pe el din cauza ca acuza prea multe accidentari in momentele importante.

Dupa o discutie cu Inzaghi si cu oficialii, Radu a facut pace cu Lazio si a continuat la echipa ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Fostul dinamovist a fost sustinut de suporteri in fiecare moment al lunii negre pe care a trait-o la Roma. Aparatorul a ramas la biancocelesti, iar astazi traieste, probabil, cea mai buna perioada din intreaga cariera.

Lazio s-a impus aseara, cu Radu Stefan integralist, in fata lui Inter, cu scorul de 2-1. Dupa acest rezultat, Lazio a urcat pe locul 2 in clasament, la un singur punct de liderul Juventus si viseaza la primul titlul dupa 19 ani.

Radu a prins in acest sezon 20 de meciuri si este foarte aproape de a deveni jucatorul cu cele mai multe meciuri din istoria romanilor. Radu are 370 de meciuri in tricoul lui Lazio, iar recordul este detinut de Favalli, cu 401 meciuri.

Radu Stefan a ajuns in 2008 in Serie A, dupa ce Lazio l-a adus de la Dinamo Bucuresti contra sumei de 4,5 milioane de euro. In 2014, a renuntat definitiv sa mai raspunda convocarilor la echipa nationala deoarece voia sa se concentreze doar pe echipa de club. Alaturi de Lazio, Radu Stefan a cucerit 3 Cupe si doua Supercupe ale Italiei.

