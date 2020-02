Dragostea pentru fotbal nu are granite! Mihajlovic s-a externat din spital pentru a sta pe banca echipei sale, care a obtinut o victorie URIASA in Serie A! Antrenorul se lupta cu o boala grea

Sinisa Mihajlovic a fost pe banca la meciul AS Roma - Bologna.

Antrenorul Bolognei, Sinisa Mihajlovic, s-a externat din spital ieri, chiar in ziua meciului cu AS Roma. Mihajlovic a mers la meci pentru a fi pe banca echipei sale si jucatorii i-au facut un cadou pe care cu siguranta il merita. Bolognda s-a impus cu 3-2 in deplasarea de la Roma si echipa a urcat pe locul 6 in Serie A.

Sarbul a fost diagnosticat in vara anului trecut cu leucemie si de atunci a fost internat in mai multe randuri pentru tratament.

Sorti de l'hôpital aujourd'hui et sur le banc ce soir pour #RomaBologna : Sinisa Mihajlovic. pic.twitter.com/QnGCBZmtf5 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) February 7, 2020