Inter a pierdut marele meci cu AC Milan, iar acest rezultat l-a pus pe Cristi Chivu în fața unei situații alarmante despre care antrenorul român a vorbit deschis, după cum Sport.ro a arătat aici.

Dacă jurnaliștii italieni au scris că duelul portarilor a făcut diferența în Inter – AC Milan (0-1), în schimb, au fost și alte detalii care au inclinat balanța în favoarea echipei lui Allegri (58 de ani). Spre exemplu, căpitanul Interului, Lautaro Martinez, n-a prins o zi tocmai bună, dovadă și faptul că antrenorul Chivu l-a scos după 66 de minute. În locul argentinianului a fost introdus Bonny, la 1-0 pentru AC Milan, dar francezul n-a putut schimba rezultatul de pe tabelă.

După meci, Chivu a fost întrebat despre schimbarea lui Lautaro Martinez, iar acest subiect l-a iritat vizibil.

„Lautaro e foarte bine. Adică, n-am voie să-mi schimb jucătorii?! Am luat o decizie tehnică pe care mi-o asum, în totalitate. Avem pe bancă jucători, precum Bonny și Esposito, iar ei merită șansa de a juca“, a spus tehnicianul român de 45 de ani.

