Alexandru Hațieganu
Inter - AC Milan, de la 21:45, LIVE BLOG pe Sport.ro.

Stadionul San Siro găzduiește meciul care aduce în prim plan una dintre cele mai puternice rivalități din fotbalul italian din prima ligă. Cristi Chivu e românul care reușește și din postura de antrenor să facă o excelentă promovare fotbalului românesc, după ce în cariera de fotbalist a avut rezultate excelente în Serie A.

Cristi Chivu, în Inter - AC Milan

Românul a făcut parte din echipa lui Inter care a reușit tripla în mandatul de antrenor al portughezului Jose Mourinho, în timpul sezonului 2009/2010. Mai mult, Inter Milano a învins-o cu scorul de 4-0 pe AC Milan în parcursul său către titlul din acel an.

Inter - AC Milan | Echipe probabile

INTER: Sommer-Akanji, Acerbi, Bastoni-C. Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco - Thuram, Lautaro

AC MILAN: Maignan-Tomori, Gabbia, Pavlovic-Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi - Leao, Pulisic

Cristi Chivu: „Fotbalul e un nenorocit atât de mare”

Cristi Chivu a fost întrebat despre punctele tari și slăbiciunile lui Inter și a oferit un răspuns în stilul caracteristic.

„Până vine Crăciunul, sperați să înțelegeți complet punctele forte și slăbiciunile echipei dumneavoastră, sau deja le-ați identificat pe toate?”.

„Fotbalul e un nenorocit atât de mare încât se schimbă de la duminică la duminică. Eu prefer să o iau meci cu meci, pentru că doar atât poate fi în controlul meu deplin.

Dacă mă gândesc prea departe în viitor, nu fac decât să-mi irosesc energia. Iar când rămân fără energie, îmi pierd și luciditatea, iar asta mă face să devin trist. Și n-aș vrea ca băieții mei să mă vadă trist”, a spus Cristi Chivu înaintea meciului cu AC Milan.

„Nerazzurri” au 24 de puncte în clasament și se află la egalitate cu AS Roma și AC Milan. Cristi Chivu are patru victorii din tot atâtea meciuri în Champions League, iar Inter este una dintre puținele echipe cu maximum de puncte din cea mai tare competiție europeană.

Cristi Chivu, antrenor la Inter Milano / Foto: Imago Images
Presiune pentru Cristian Chivu din Italia / Foto: Imago Images
