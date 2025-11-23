Tehnicianul român și-a intrat serios în rol și a stabilit deja strategia pentru următoarea perioadă de mercato, având ca obiectiv principal întărirea defensivei campioanei Italiei.



Colaborarea dintre antrenorul român și conducerea administrativă, formată din Beppe Marotta, Piero Ausilio și Dario Baccin, funcționează perfect. Cei patru au creionat o listă scurtă de jucători care ar putea ajunge pe "Giuseppe Meazza" fie în ianuarie, fie în vara viitoare, pentru a oferi siguranță în fața porții.



Oportunități din Serie A și pariuri de viitor



Prima pistă pe care Inter o explorează cu mare interes duce chiar în curtea unei rivale din campionat, potrivit newsmondo.it. Mario Gila, fundașul celor de la Lazio, a refuzat până acum propunerile de prelungire a contractului venite din partea clubului roman. Situația contractuală a spaniolului a alertat oficialii nerazzurri, care sunt gata să profite de impas și să-l aducă pe Gila sub comanda lui Chivu.



O altă variantă agreată de tehnicianul român este Joel Ordonez, de la Club Brugge. Tânărul apărător este considerat un pariu sigur, având o forță fizică impresionantă și un potențial de creștere uriaș. Chivu, cunoscut pentru abilitatea sa de a lucra cu tinerii talentați încă de pe vremea când antrena la Primavera, și-ar fi dat deja acordul pentru acest transfer.



Pe listă mai figurează și un nume de lux, Marc Guehi de la Crystal Palace. Totuși, această mutare pare, cel puțin momentan, un vis frumos, dar greu de realizat. Fundașul este monitorizat atent de forțe financiare precum Liverpool și Real Madrid, iar Inter ar avea dificultăți majore să țină pasul într-o eventuală licitație cu acești coloși.