Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu și au găsit vinovatul după Inter - AC Milan 0-1

"Inter - Milan sau marea diferență între a-l avea pe Maignan și a-l avea pe Sommer" , așa au titrat jurnaliștii italieni de la Tuttomercatoweb , considerând că portarii au jucat un rol deosebit în Derby della Madonnina

Inter a avut șansa de a egala în minutul 74, însă Hakan Calhanoglu nu l-a putut învinge pe Mike Maignan din lovitură de la 11 metri.

Inter , lider în grupa unică din Champions League , avea șansa de a reveni pe primul loc și în Serie A, însă nu a profitat de ocaziile avute și a prins un Mike Maignan în formă de zile mari. Trupa lui Chivu a lovit de două ori bara, iar unicul gol al meciului a fost înscris de Christian Pulisic , în minutul 54.

"Inter și-a creat ocazii de a înscris, însă nu le-a fructificat, în timp ce Milan a atacat cu ferocitate la puținele oportunități avute. Portarii au făcut o mare diferență la acest capitol. Mike Maignan a fost literalmente invinicibil: a avut o seară magică și a apărat inclusiv un penalty, transmițând clar că încă din prima repriză că nu are de gând să lase vreo minge să treacă.



De partea cealaltă a fost Yann Sommer. După nesiguranțele arătate contra lui Juventus, un alt meci mare a fost marcat de momente în care putea face mai mult. De exemplu, intervenția de la șutul lui Saelemaekers, care a fost modestă și nedemnă de un portar care joacă la o echipă cu asemenea obiective", au mai scris italienii.

"Chivu a creat condițiile pentru o victorie în derby, dar s-a văzut învins"



În schimb, Cristi Chivu a fost notat cu 6: "Inter a atacat cu intensitate pentru cea mai mare parte din prima repriză și a avut cele mai mari ocazii, inclusiv două bare. Totuși, s-a văzut condusă de Milan la primul șut adevărat pe spațiul porții. Așa e fotbalul, mai ales contra echipelor lui Allegri. Chivu a luat o decizie importantă când l-a scos pe Lautaro Martinez, iar ulterior echipa a irosit un penalty. Chivu a creat condițiile pentru o victorie în derby, dar s-a văzut învins", a mai notat TMW.



Inter a ajuns la 4 eșecuri în 12 etape din Serie A și se află acum pe locul 4, cu 24 de puncte, la trei sub liderul AS Roma. Pentru echipa lui Cristi Chivu urmează duelul din Champions League cu Atletico Madrid (miercuri, ora 22:00), iar ulterior meciul de campionat cu Pisa (duminică, ora 16:00).

Clasamentul din Serie A

