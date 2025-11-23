Ce onoare! Titlul primit de Cristi Chivu în Italia, chiar înainte de Inter - Milan

Antrenorul Cristi Chivu este din ce în ce mai apreciat de specialiștii din Italia, chiar dacă are experiență de sub un an la nivel de seniori.

Chivu a preluat echipa imediat după plecarea lui Simone Inzaghi în urma unui sezon în care s-au ratat toate obiectivele, iar rezultatele din această primă parte a sezonului sunt foarte bune: Inter este lider în grupa unică din Champions League, iar cu o victorie în derby-ul cu AC Milan (duminică, 21:45) ar reveni pe primul loc și în Serie A.



Fernando Orsi: "Chivu, cel mai bun antrenor din Serie A după Italiano"

Chiar înaintea derby-ului cu AC Milan, Chivu a primit laude și din partea lui Fernando Orsi (66 de ani), fostul portar de la Lazio și Parma. Actualul comentator de la Sky îl consideră pe român al doilea cel mai bun tehnician din Serie A, după Vincenzo Italiano, cel care pregătește Bologna.



"Chivu cred că este cel mai bun antrenor din Serie A după Italiano. Îl consider atât de bun pentru că a reușit să se conecteze imediat cu echipa după ce s-a întâmplat în sezonul trecut.



Chivu a reușit să gestioneze cu calm situația, nu a ridicat tonul și a comunicat foarte bine, unind un grup care părea aflat într-o degringoladă totală. Iar acum se văd rezultatele", a spus Orsi, la Sky.

