Cristi Chivu (45 de ani) se convinge, săptămânal, că munca de antrenor, la Inter Milano, înseamnă o presiune uriașă. Pentru că aici, fiecare eșec se amplifică, ajunge imediat sub lupa analiștilor. Nu doar în Italia, dar la nivel internațional!

După 0-1 cu AC Milan, duminică, în Derby de la Madonnina, Chivu a fost „urecheat“ un pic de jurnaliștii italieni, care au considerat că românul a fost învins de tactica mai inspirată a lui Allegri. Însuși Chivu a avut, în schimb, alte explicații pentru rezultatul care a trimis Interul pe locul 4 în Serie A, la trei puncte de liderul AS Roma.

„Ei au înscris la singura lor ocazie creată după o minge lungă. Dar asta e fotbalul. Am încercat până la final, n-am renunțat în niciun moment, iar asta e atitudinea pe care vreau să o văd. Totuși, patru înfrângeri în 12 etape e prea mult! Dar clasamentul e încă strâns. Noi trebuie să ne gestionăm bine acum frustrarea după un astfel de eșec. Pentru că asemenea rezultate pot lăsa urme asupra echipei“, a spus Chivu.

Scut pentru portarul Sommer

Chiar dacă presa italiană l-a scos vinovat pe portarul Yann Sommer pentru rezultatul din derby, Inter – AC Milan (0-1), Chivu nici n-a vrut să audă de așa ceva.

„Nu fac astfel de analize individuale. Jucătorii mei sunt cei mai buni! Niciodată nu voi arăta cu degetul pentru că, atunci când faci așa, demonstrezi că ai eșuat. Nu există un singur vinovat pentru acest eșec. Câștigăm și pierdem împreună. Au fost, într-adevăr, momente pe care le puteam gestiona mai bine. De acum, avem datoria de a ne ridica, pentru că ne așteaptă alte meciuri importante“, a spus Chivu.

Pentru Inter, urmează partida de Champions League de la mijlocul săptămânii, miercuri (ora 22:00) cu Atletico Madrid, în deplasare.

