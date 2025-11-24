Trupa lui Chivu a lovit de două ori bara, a ratat și un penalty prin Hakan Calhanoglu , iar unicul gol al meciului a fost înscris de Christian Pulisic , în minutul 54.

Inter Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu , a pierdut derby-ul cu AC Milan din Serie A, 0-1 duminică în etapa cu numărul 12.

Italienii l-au criticat inclusiv pe Chivu, dar au găsit și vinovatul:

”Sommer este o problemă uriașă care trebuie rezolvată rapid”, a scris fcinter1908.it, în timp ce Tuttomercatoweb a mers pe aceeași linie, a nesiguranței portarului:

”Yann Sommer. După nesiguranța arătată contra lui Juventus, un alt meci mare a fost marcat de momente în care putea face mai mult.

De exemplu, intervenția de la șutul lui Saelemaekers, care a fost modestă și nedemnă de un portar care joacă la o echipă cu asemenea obiective”.

Inter, OUT de pe podium după eșecul din derby



Inter a ajuns la 4 eșecuri în 12 etape din Serie A și se află acum pe locul 4, cu 24 de puncte, la trei sub liderul AS Roma.

Pentru echipa lui Cristi Chivu urmează duelul din Champions League cu Atletico Madrid (miercuri, ora 22:00), iar ulterior meciul de campionat cu Pisa (duminică, ora 16:00).

