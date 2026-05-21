La 38 de ani, Novak Djokovic ocupă locul al patrulea în clasamentul ATP și se află, în continuare, în căutarea titlului de mare șlem cu numărul 25, bornă care l-ar desprinde în mod unic în fruntea oricărei ierarhii care măsoară trofee majore cucerite.

În prezent, la egalitate cu Margaret Court, ambii reușind să câștige câte 24 de trofee, 'Nole' caută căi noi de a-și reinventa jocul, într-o eră în care a ajuns să nu mai fie coleg cu vechii rivali, Roger Federer și Rafael Nadal, dar are de luptat contra energiei noii generații cu exponenții Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.

Djokovic l-a reangajat ca antrenor pe Troicki, omul care l-a ajutat să câștige medalia de aur la Paris

Fără Alcaraz la Roland Garros 2026, Djokovic nu se gândește de două ori, înainte de turneul de mare șlem din capitala Franței. A făcut pregătiri în acest sens și l-a reangajat pe antrenor pe fostul coechipier din naționala de Cupa Davis a Serbiei, Viktor Troicki.

„Bun venit, prietene, colegule și, acum, antrenorule,” a scris Djokovic pe Instagram, sperând ca mutarea să îi poarte noroc.

Împreună, Djokovic și Troicki au luptat pe teren pentru titlul de campioană obținut de Serbia, în Cupa Davis, în 2010, dar, mai important, Troicki a făcut parte din staff-ul de antrenori al lui Djokovic în ediția 2024 a Jocurilor Olimpice de la Paris, când 'Nole' a trecut de Alcaraz, într-o finală olimpică palpitantă.