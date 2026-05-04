Chivu, culisele unui triumf spectaculos cu Inter: președintele clubului a povestit tot!

Faptul că un antrenor tânăr, fără experiență la acest nivel, tocmai a scris istorie, după cum Sport.ro a arătat aici, e și o victorie a conducerii clubului. Pentru că, după plecarea lui Simone Inzaghi la Al-Hilal Riad, stafful administrativ a avut inspirația de a miza pe Chivu. În acel moment, Inter pierduse tot: finala Champions League după 0-5 cu PSG, dar și titlul în Serie A în fața celor de la Napoli.

Inter e noua campioană din Serie A, iar asta în primul sezon cu Cristi Chivu pe bancă. Victoria de duminică poate fi dublată acum de alta, de această dată, în finala Cupei Italiei cu Lazio (13 mai, ora 22:00, VOYO).

”Mulți spuneau că nu este potrivit!” Directorul sportiv al lui Inter a anunțat strategia pentru Chivu după titlul câștigat de Inter

Acum, la un an distanță și după confirmarea experimentului Chivu, președintele Giuseppe Marotta (69 de ani) a vorbit despre culisele instalării antrenorului român în funcție.

„După cum și Inzaghi a explicat recent, rezilierea contractului său pe cale amiabilă s-a făcut luni, iar de marți noi deja îl aleseserăm pe Chivu. Am făcut asta printr-o decizie curajoasă, dar bine gândită. Ca jucător, fusese un câștigător, căpitan al Ajax-ului la 21 de ani. Iar ca antrenor, câștigase titlul cu Inter Primavera și avusese și perioada reușită de la Parma. Aceste calități au stat la baza deciziei noastre de a-l numi antrenor principal. Singurul lucru care îi lipsea era experiență, dar aici noi l-am susținut. După părarea mea, Chivu poate și va sta mulți ani, la Inter“, a spus președintele milanezilor.

„E titlul lui Chivu și titlul echipei“

În continuarea analizei sale, Giuseppe Marotta a dezvăluit de ce Inter a stat în spatele tânărului antrenor, inclusiv când a existat o perioadă de criză.

„Ne-am dat seama că echipa e unită și că în Chivu avem un lider adevărat. Eu n-am dat niciun antrenor afară, pentru că antrenorul e un om de bază și are nevoie de sprijin. Și, în orice caz, la Inter nu erau condițiile necesare unei schimbări pe bancă. Noi știam tot timpul valoarea lui Chivu, dar și valoarea echipei. Iar acest titlu e al lui Chivu, al echipei“, a concluzionat șeful clubului.