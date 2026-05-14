Veteranii Sommer, De Vrij, Acerbi, Darmian și Mkhitaryan își termină contractele

În această vară, Inter Milano va achita clauza de cumpărare pentru Manuel Akanji (30 de ani / fundaș central / Elveția, Nigeria), care vine de la Manchester City și costă 15 milioane de euro. "Nerazzurrii" îl vor vinde pe Sebastiano Esposito (23 de ani / atacant / Italia) la Cagliari pentru 4 milioane de euro, în timp Yann Sommer (37 de ani / portar / Elveția), Raffaele Di Gennaro (32 de ani / portar / Italia), Stefan de Vrij (34 de ani / fundaș central / Olanda), Francesco Acerbi (38 de ani / fundaș central / Italia), Matteo Darmian (36 de ani / fundaș dreapta / Italia) și Henrikh Mkhitaryan (37 de ani / mijlocaș central / Armenia) își vor termina contractele actuale.

Inter Milano îi vrea pe Alisson, Casemiro, Goretzka, Kessie și Trossard

Pe lista de achiziții a lui Inter Milano pentru următoarea perioadă de transferuri se află fotbaliști valoroși, precum Alisson (Liverpool / 33 de ani / portar / Brazilia), Ugurcan Cakir (Galatasaray / 30 de ani / portar / Turcia), Mio Backhaus (Werder Bremen / 22 de ani / portar / Germania, Japonia), Filip Stankovic (Venezia / 24 de ani / portar / Serbia, Italia), Guglielmo Vicario (Tottenham / 29 de ani / portar / Italia), Mario Gila (Lazio / 25 de ani / fundaș central / Spania), Oumar Solet (Udinese / 26 de ani / fundaș central / Franța, Coasta de Fildeș), Tarik Muharemovic (Sassuolo / 23 de ani / fundaș central / Bosnia și Herțegovina, Slovenia), Samson Baidoo (RC Lens / 22 de ani / fundaș central / Austria), Moncef Zekri (Mechelen / 17 ani / fundaș stânga / Maroc, Belgia), Kacper Potulski (Mainz / 18 ani / fundaș central / Polonia), Casemiro (Manchester United / 34 de ani / închizător / Brazilia, Spania), Leon Goretzka (Bayern Munchen / 31 de ani / mijlocaș central / Germania), Franck Kessie (Al Ahli / 29 de ani / mijlocaș central / Coasta de Fildeș, Italia), Ismael Kone (Sassuolo / 23 de ani / mijlocaș central / Canada), Curtis Jones (Liverpool / 25 de ani / mijlocaș central / Anglia), Richard Rios (Benfica / 25 de ani / închizător / Columbia), Issa Doumbia (Venezia / 22 de ani / mijlocaș central / Italia, Coasta de Fildeș), Ederson (Atalanta / 26 de ani / mijlocaș central / Brazilia), Vasilije Kostov (Steaua Roșie Belgrad / 18 ani / Serbia / mijlocaș ofensiv), Aleksandar Stankovic (Club Brugge / 20 de ani / închizător / Serbia, Italia), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg / 18 ani / extremă stânga / Bosnia și Herțegovina, Germania), Leandro Trossard (Arsenal / 31 de ani / extremă stânga / Belgia) și Kevin Schade (Brentford / 24 de ani / extremă stânga / Germania, Nigeria).

Jucătorii care vor rămâne sub contract cu Inter Milano și anul când le expiră înțelegerile:

Portari - Josep Martinez (2029)

Fundași - Alessandro Bastoni (2028), Yann Bisseck (2029), Manuel Akanji (2030), Federico Dimarco (2027), Carlos Augusto (2028), Denzel Dumfries (2028)

Mijlocași - Hakan Calhanoglu (2027), Nicolo Barella (2029), Petar Sucic (2030), Davide Frattesi (2028), Andy Diouf (2030), Piotr Zielinski (2028), Luis Henrique (2030)

Atacanți - Lautaro Martinez (2029), Marcus Thuram (2028), Pio Esposito (2030), Ange-Yoan Bonny (2030)

Jucători care se vor întoarce după împrumuturi în vara viitoare - Benjamin Pavard (Ol. Marseille), Kristjan Asllani (Beșiktaș), Ebenezer Akinsanmiro (Pisa), Yanis Massolin (Modena), Franco Carboni (Parma), Giacomo Stabile (Bari), Daniele Quieto (Latina), Giacomo De Pieri (Bari), Luca Di Maggio (Padova), Matteo Zamarian (Pro Patria), Mike Aidoo (Pergolettese), Matteo Motta (Lumezzane)

Foto - Getty Images