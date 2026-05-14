Maurizio Sarri a ”explodat” după ce a pierdut Coppa Italia: ”Ăsta nu este fotbal!”

Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a cucerit și Coppa Italia, după ce a învins-o pe Lazio în finală, scor 2-0. 

Echipa lui Cristi Chivu a făcut eventul campionat-cupă, o "dublă" istorică pentru antrenorul român

Maurizio Sarri, extrem de nervos după eșecul din Coppa Italia

Maurizio Sarri a fost suspendat la finala Coppa Italia și nu s-a aflat pe bancă la meciul de pe Olimpico. Tehnicianul italian a reacționat după eșecul din Coppa Italia, în urma căruia Lazio a ratat orice șansă de a participa în cupele europene. 

Pregătiserăm meciul coborând nivelul presiunii în prima repriză, pentru că în a doua ei pierd puțin din agresivitate. O primă repriză foarte ordonată, dar am făcut totul singuri: meciul a devenit dificil, am avut câteva ocazii mari să reintrăm în joc, însă nu am reușit. Partida putea lua o altă turnură, chiar dacă știam că ei sunt mai puternici.

Despre viitorul meu, în seara asta nu-mi pasă deloc, este pus în discuție de ambele părți. Îmi pare rău pentru băieți, am văzut o stare de spirit dificilă. Îmi pare rău pentru public, care în această seară a fost numeros. Un parcurs excelent, dar în această seară, și cu puțină complicitate din partea noastră, ei au câștigat pe merit”, a spus Sarri după meci.

Lazio mai are două jocuri rămase în campionat, iar pentru echipa lui Maurizio Sarri urmează derby-ul cu AS Roma. Meciul este programat duminică, de la 13:30, lucru ce l-a revoltat pe antrenorul lui Lazio, mai ales că AS Roma se află în continuare în lupta pentru calificarea în Champions League. 

Impresia este că luni vin, dar duminică la 12:30 nu vin: la ora aceea joacă ei. Haosul vine dintr-o serie de greșeli făcute de Lega Serie A. Prefectul a fost clar, sperăm să fie aceea data stabilită.

Dacă aș fi președinte, nici măcar nu aș trimite echipa pe teren. Sunt cinci echipe care se luptă pentru UEFA Champions League, competiție care valorează 80 de milioane, și se joacă la 12:30? Asta nu este fotbal”, a tunat Sarri.

VIDEO Rezumat Lazio - Inter 0-2

