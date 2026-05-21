Experimentatul fundaş central englez Harry Maguire (33 de ani) a declarat că este „şocat şi complet devastat” după decizia selecţionerului Thomas Tuchel de a nu-l convoca pentru Cupa Mondială din 2026.

Antrenorul german va anunţa vineri lotul de 26 de jucători selectaţi pentru turneul programat să aibă loc în Statele Unite, Mexic şi Canada, acolo unde Anglia evolua în grupa L şi va înfrunta Croaţia, Ghana şi Panama. Însă Tuchel a început deja să-i informeze pe cei care nu vor face deplasarea, inclusiv pe fundaşul central al lui Manchester United, Harry Maguire.

„Eram convins că aş putea juca un rol major în această vară pentru ţara mea, după sezonul pe care l-am avut. Decizia m-a lăsat şocat şi complet devastat. Le urez tuturor jucătorilor mult succes”, a scris Maguire pe reţelele de socializare, potrivit News.ro.

La 33 de ani, Harry Maguire a avut un sezon bun la Manchester United, unde şi-a recăpătat statutul de titular incontestabil în a doua jumătate a sezonului, sub conducerea lui Michael Carrick, antrenorul interimar numit în ianuarie după demiterea lui Ruben Amorim.

Fundaşul central, cu 66 de selecţii, inclusiv anul acesta, în luna martie, a jucat pentru Anglia la două Cupe Mondiale, în 2018 şi 2022.

A fost titular Campionatului European din 2021, care s-a încheiat cu o finală pierdută împotriva Italiei, şi a ratat turneul european din 2024 din cauza unei accidentări.