Inter Milano, mesaj în două cuvinte pentru Cristi Chivu după victoria cu Cremonese

Inter Milano, mesaj &icirc;n două cuvinte pentru Cristi Chivu după victoria cu Cremonese Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

„Nerazzurrii” au dominat clar pe „Meazza” și au bifat al cincilea succes consecutiv în toate competițiile.

TAGS:
Inter Milanocristi chivuCremonese
Din articol

Cristi Chivu continuă parcursul excelent la cârma lui Inter Milano, formație care a surclasat-o pe Cremonese cu 4-1 în etapa a 6-a din Serie A. 

Partida a început în forță, iar Inter a deschis scorul devreme, în minutul 6, prin Lautaro Martinez, după o pasă perfectă a lui Bonny. Echipa lui Chivu a controlat jocul, iar în minutul 38 francezul a dublat avantajul cu o lovitură de cap impecabilă, la centrarea lui Dimarco.

După pauză, Inter a continuat spectacolul ofensiv. Dimarco a dus scorul la 3-0, iar doar două minute mai târziu Barella a punctat pentru 4-0, din nou din pasa lui Bonny, omul meciului, implicat în toate cele patru goluri ale milanezilor. Cremonese a marcat golul de onoare pe final, prin Bonazzoli, în minutul 87.

Inter Milano, mesaj în două cuvinte pentru Cristi Chivu

La scurt timp după fluierul final, Inter Milano a transmis un mesaj special pe rețelele sociale. 

Pe contul oficial de Twitter / X, clubul a postat o fotografie cu Cristi Chivu însoțită de două cuvinte simpl: „Chivu Ball”, un omagiu la adresa stilului ofensiv impus de tehnicianul român.

Formația lui Chivu este pe locul 4 în Serie A, la egalitate de puncte cu liderul AC Milan, dar cu un meci în plus. În Liga Campionilor, „nerazzurrii” au un start perfect, cu victorii la zero împotriva lui Ajax (2-0) și Slavia Praga (3-0).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un nou ciclon va lovi România, începând de duminică noapte. Meteorologii au spus cât timp va ține noua serie de averse
Un nou ciclon va lovi Rom&acirc;nia, &icirc;ncep&acirc;nd de duminică noapte. Meteorologii au spus c&acirc;t timp va ține noua serie de averse
ARTICOLE PE SUBIECT
Carlos Alcaraz, penalizat de ATP cu milioane de euro pentru că a refuzat participarea la Shanghai: ce a răspuns ibericul
Carlos Alcaraz, penalizat de ATP cu milioane de euro pentru că a refuzat participarea la Shanghai: ce a răspuns ibericul
Controversa apărută &icirc;n Olanda după meciul &icirc;n care Dennis Man a oferit un gol și un assist: &rdquo;Invers nu s-ar fi dat!&rdquo;
Controversa apărută în Olanda după meciul în care Dennis Man a oferit un gol și un assist: ”Invers nu s-ar fi dat!”
Costel G&acirc;lcă, nemulțumit după Rapid - Farul 3-1: &bdquo;Așa văd eu din afară&rdquo; + ce a spus despre plecarea lui Cristi Manea
Costel Gâlcă, nemulțumit după Rapid - Farul 3-1: „Așa văd eu din afară” + ce a spus despre plecarea lui Cristi Manea
ULTIMELE STIRI
Brentford - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 18:30! &bdquo;Cetățenii&rdquo; au nevoie de victorie ca de aer
Brentford - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 18:30! „Cetățenii” au nevoie de victorie ca de aer
Andre Schurrle vorbește deschis despre noua etapă din viața sa: Sunt fascinat de c&acirc;t de departe poți ajunge c&acirc;nd corpul &icirc;ți strigă să te oprești
Andre Schurrle vorbește deschis despre noua etapă din viața sa: "Sunt fascinat de cât de departe poți ajunge când corpul îți strigă să te oprești"
Fostul selecționer al Ucrainei s-a lămurit &icirc;n privința lui Blănuță, după 5 meciuri la Dinamo Kiev
Fostul selecționer al Ucrainei s-a lămurit în privința lui Blănuță, după 5 meciuri la Dinamo Kiev
Zi de foc &icirc;n Ligue 1. Dueluri tari pentru PSG, Monaco și Lyon. Toate meciurile sunt LIVE pe VOYO!
Zi de foc în Ligue 1. Dueluri tari pentru PSG, Monaco și Lyon. Toate meciurile sunt LIVE pe VOYO!
CFR Cluj - Hermannstadt, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 15:00! Duel &icirc;ntre vecinele din clasament
CFR Cluj - Hermannstadt, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 15:00! Duel între vecinele din clasament
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția turcilor după &rdquo;bijuteria&rdquo; reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat

Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat

Cum a reacționat un jurnalist olandez după ce Dennis Man a avut gol și assist &icirc;n Zwolle - PSV

Cum a reacționat un jurnalist olandez după ce Dennis Man a avut gol și assist în Zwolle - PSV

Mesajul antrenorului lui Alanyaspor pentru Ianis Hagi, după &rdquo;bijuteria&rdquo; reușită &icirc;n meciul cu Genclerbirligi: &rdquo;Nu sunt mulțumit!&rdquo;

Mesajul antrenorului lui Alanyaspor pentru Ianis Hagi, după ”bijuteria” reușită în meciul cu Genclerbirligi: ”Nu sunt mulțumit!”

CE GOL! Ianis Hagi a &rdquo;spart gheața&rdquo; din lovitură liberă la Alanyaspor

CE GOL! Ianis Hagi a ”spart gheața” din lovitură liberă la Alanyaspor

Controversa apărută &icirc;n Olanda după meciul &icirc;n care Dennis Man a oferit un gol și un assist: &rdquo;Invers nu s-ar fi dat!&rdquo;

Controversa apărută în Olanda după meciul în care Dennis Man a oferit un gol și un assist: ”Invers nu s-ar fi dat!”

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter s-a distrat cu Cremonese: &rdquo;Chirurgical!&rdquo;

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter s-a distrat cu Cremonese: ”Chirurgical!”



Recomandarile redactiei
Fostul selecționer al Ucrainei s-a lămurit &icirc;n privința lui Blănuță, după 5 meciuri la Dinamo Kiev
Fostul selecționer al Ucrainei s-a lămurit în privința lui Blănuță, după 5 meciuri la Dinamo Kiev
Andre Schurrle vorbește deschis despre noua etapă din viața sa: Sunt fascinat de c&acirc;t de departe poți ajunge c&acirc;nd corpul &icirc;ți strigă să te oprești
Andre Schurrle vorbește deschis despre noua etapă din viața sa: "Sunt fascinat de cât de departe poți ajunge când corpul îți strigă să te oprești"
Lovitură &icirc;n plin pentru Arsenal, după un start de sezon care o făcea să spere la titlu! Reacția lui Arteta
Lovitură în plin pentru Arsenal, după un start de sezon care o făcea să spere la titlu! Reacția lui Arteta
T&acirc;rnovanu, Radu sau Sava? Florin Gardoș a ales portarul naționalei: Cel mai potrivit!
Târnovanu, Radu sau Sava? Florin Gardoș a ales portarul naționalei: "Cel mai potrivit!"
FCSB pregătește oferta: Aștept OK-ul de la Gigi! Un om &icirc;n care am &icirc;ncredere
FCSB pregătește oferta: "Aștept OK-ul de la Gigi! Un om în care am încredere"
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace &icirc;n poarta lui Inter Milano, a fost &icirc;mprumutat tot &icirc;n Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
De la Generația de Suflet la Generația de Souffl&eacute;? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! &rdquo;Regele&rdquo; va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Care George Pușcaș? Gol din voleu al lui Malcom Edjouma pentru Bari, &icirc;n timp ce atacantul rom&acirc;n a rămas pe banca de rezerve
Care George Pușcaș? Gol din voleu al lui Malcom Edjouma pentru Bari, în timp ce atacantul român a rămas pe banca de rezerve
Unde joacă acum fotbalistul rom&acirc;n cu 130 de meciuri &icirc;n Serie A și Serie B. A debutat luni &icirc;n noul sezon competițional
Unde joacă acum fotbalistul român cu 130 de meciuri în Serie A și Serie B. A debutat luni în noul sezon competițional
CITESTE SI
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e &icirc;n buzunar

stirileprotv Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar

La 52 de ani s-a lăsat fotografiată la piscină, cu costum de baie nesemnificativ. Sofia Vergara, tot fără iubit la un an de la divorț

protv La 52 de ani s-a lăsat fotografiată la piscină, cu costum de baie nesemnificativ. Sofia Vergara, tot fără iubit la un an de la divorț

Cod portocaliu de ploi și ninsori, &icirc;ncep&acirc;nd de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!