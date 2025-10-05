Inter Milano, mesaj în două cuvinte pentru Cristi Chivu după victoria cu Cremonese

Cristi Chivu continuă parcursul excelent la cârma lui Inter Milano, formație care a surclasat-o pe Cremonese cu 4-1 în etapa a 6-a din Serie A.



Partida a început în forță, iar Inter a deschis scorul devreme, în minutul 6, prin Lautaro Martinez, după o pasă perfectă a lui Bonny. Echipa lui Chivu a controlat jocul, iar în minutul 38 francezul a dublat avantajul cu o lovitură de cap impecabilă, la centrarea lui Dimarco.



După pauză, Inter a continuat spectacolul ofensiv. Dimarco a dus scorul la 3-0, iar doar două minute mai târziu Barella a punctat pentru 4-0, din nou din pasa lui Bonny, omul meciului, implicat în toate cele patru goluri ale milanezilor. Cremonese a marcat golul de onoare pe final, prin Bonazzoli, în minutul 87.



Inter Milano, mesaj în două cuvinte pentru Cristi Chivu



La scurt timp după fluierul final, Inter Milano a transmis un mesaj special pe rețelele sociale.



Pe contul oficial de Twitter / X, clubul a postat o fotografie cu Cristi Chivu însoțită de două cuvinte simpl: „Chivu Ball”, un omagiu la adresa stilului ofensiv impus de tehnicianul român.

