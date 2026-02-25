Clar favoriți, ”nerazzurrii” au fost sub nivelul așteptărilor atât în tur, cât și în retur cu Bodo/Glimt, care în acest sezon de Champions League a mai câștigat cu Atletico Madrid și Manchester City.

După ce în tur norvegienii s-au impus cu 3-1, Bodo/Glimt a câștigat și pe ”Giuseppe Meazza” în returul play-off-ului pentru optimile de la ”masa bogaților”, scor 2-1.

Cristi Chivu a dat verdictul după eliminarea din UEFA Champions League

La conferința de presă, Cristi Chivu, antrenorul echipei din Milano, a sugerat că dacă Inter ar fi început cu dreptul și ar fi marcat pentru 1-0, atunci i-ar fi pus pe adversari în dificultate. Românul a complimentat-o, însă, pe Bodo/Glimt pentru cum a pregătit ”dubla” din play-off.

”Există amărăciune legată de înfrângere. Am încercat să deblocăm situația în toate modurile posibile. Dacă am fi marcat 1-0, am fi pus în dificultate un adversar, care s-a apărat cu un blocaj strâns, închizând bine spațiile.

În a doua repriză, ne-am pierdut energia și am făcut greșeala care ne-a costat golul. Apoi ne-am pierdut distanța și am primit al doilea gol. Adversarul nostru merită complimentele noastre”, a spus Chivu.

Jens Hauge (58') și Hakon Evjen (72') și-au trecut numele pe tabela de marcaj pentru Bodo/Glimt, în timp ce Alessandro Bastoni (76') a făcut-o pentru Inter Milano

Norvegienii exultă după ce Bodo/Glimt a răpus Interul lui Chivu în UCL

După meci, Bodo/Glimt a exultat pe rețelele social media cu o postare în care a scris doar două cuvinte: ”AM REUȘIT!”.

În opt ore, postarea de pe Facebook a generat peste 10.000 de reacții și peste 2.300 de comentarii, în care suporterii norvegieni și-au înfățișat bucuria față de performanța echipei.