Cristi Chivu a fost în centrul atenției presei internaționale, după ce Inter Milano a fost eliminată surprinzător de Bodo/Glimt din play-off-ul UCL.

Vicecampioana Europei a pierdut și returul de pe teren propriu, scor 1-2, iar norvegienii s-au calificat în optimi cu 5-2 la general.

Ce au scris francezii despre Chivu după eliminarea lui Inter din UCL

La o zi după eliminare, publicația franceză Footmercato a analizat prestația italienilor și a remarcat atitudinea tehnicianului român de la finalul partidei.

„Finalista de anul trecut, Inter Milano, a ieșit pe ușa din spate din Liga Campionilor, eliminată în play-off de modestul club norvegian Bodø/Glimt. Un mare eșec pentru clubul lombard și un sentiment de rușine pentru fotbalul italian. Dar antrenorul român al lui Inter, Cristian Chivu, a avut cel puțin eleganța de a-și saluta adversarul după meci”, au scris francezii.

„Am încercat totul încă de la început, dar am întâlnit o echipă foarte bine organizată. Nu am ce să le reproșez băieților, au dat tot ce au avut. Este multă dezamăgire, dar am întâlnit o echipă mai dinamică decât noi. Merită felicitări, calificarea lor nu este întâmplătoare”, a declarat antrenorul român pentru Sky Italia.

În Inter - Bodo/Glimt, Jens Hauge (58') și Hakon Evjen (72') și-au trecut numele pe tabela de marcaj pentru Bodo/Glimt, în timp ce Alessandro Bastoni (76') a făcut-o pentru Inter Milano.