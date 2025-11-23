Inter - AC Milan, de la 21:45. Ce echipă trimite Chivu în teren + Cel mai pariat rezultat. Analiza lui Dan Chilom

Inter - AC Milan, de la 21:45. Ce echipă trimite Chivu &icirc;n teren + Cel mai pariat rezultat. Analiza lui Dan Chilom Serie A
Inter - AC Milan, de la 21:45. Analiza lui Dan Chilom.

de Dan Chilom

Inter - AC Milan, LIVE de la 21:45. Echipe probabile + Cote pariuri

Derby della Madonnina, meciul orașului Milano care datează din 1909, se joacă azi, cu Inter în postura de gazdă. Trupa lui Chivu este pe poziția secundă, cu 24 de puncte, unul mai puțin decât Napoli, care a câștigat aseară împotriva Atalantei. 

AC Milan este pe locul 5, cu 22 de puncte, și un golaveraj de 17:9.

Echipe probabile

INTER: Sommer-Akanji, Acerbi, Bastoni-C. Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco-Thuram, Lautaro

MILAN: Maignan-Tomori, Gabbia, Pavlovic-Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi-Leao, Pulisic

Cristi Chivu nu se poate baza pentru meciul cu Milan pe Darmian, Dumfries și Mkhitaryan.

Allegri nu îi are apți pe Gimenez și Castiello.

Casele de pariuri o dau favorită pe Inter, cu o cotă de 2.10

  • Milan are o cotă de 3.75
  • Egalul este cotat cu 3.30
  • “Pauză sau final X” - 1.67

Cel mai pariat scor corect este 1:1, cu o cotă de 6.40.

În ultimele 10 partide directe, Inter o conduce cu 5-3 pe AC Milan.

“Nerazzurri” au cel mai bun atac din Serie A, cu 26 de reușite.

Meciul va fi condus de Simone Sozza un arbitru fără prea mare experiență in astfel de meciuri, care acordă în medie 4,63 cartonașe galbene pe meci, și 0,20 roșii. 

Sugestia Sport.ro: 

Ambele echipe marchează.

  • Presiune pentru cristian chivu din italia
Presiune pentru Cristian Chivu din Italia / Foto: Imago Images
Cristi Chivu, antrenor la Inter Milano / Foto: Imago Images
Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano / Foto IMAGO
