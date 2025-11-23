Giani Kiriță i-a avertizat pe tricolori! Ce va fi esențial în meciul cu Turcia

Giani Kiriță i-a avertizat pe tricolori! Ce va fi esențial &icirc;n meciul cu Turcia Nationala
România va juca semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial cu Turcia.

România va juca cu Turcia în semifinale barajului de calificare, iar meciul se joacă în deplasare și va avea loc pe 26 martie. Dacă tricolorii vor trece de Turcia, finala barajului se va juca pe 31 martie cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Giani Kiriță i-a avertizat pe tricolorii lui Mircea Lucescu înaintea duelului de la Istanbul și a scos în evidență calitățile pe care la au turcii în momentul de față.

Giani Kiriță: „A rămas la fel: aceeași determinare și aceeași agresivitate”

Trecut pe la mai multe echipe din Turcia, Giani Kiriță a scos în evidență faptul că turcii au o determinare aparte, iar la acest capitol fostul dinamovist a punctat faptul că România a stat rău în meciul cu Bosnia.

Cu toate acestea, Kiriță crede că Mircea Lucescu ar putea pregăti foarte bine acest meci, pentru că a fost selecționer în naționala Turciei și o cunoaște foarte bine.

„Fotbalul din Turcia, să știți, a rămas la fel: aceeași determinare și aceeași agresivitate. Doar că, în campionatul Turciei, ușor-ușor au început să readucă foști mari jucători la echipele importante. Nu se mai întâmpla asta de câțiva ani, dar acum văd că au reluat tradiția. Mai ales la Galatasaray am observat acest lucru.

Fotbalul din Turcia este unul agresiv, un fotbal în care nu intri cu 100%, ci cu 200% pe teren; altfel, nu ai cum să joci acolo. Și ei sunt foarte uniți, ca nație, și asta mi-a plăcut întotdeauna la ei. M-am adaptat ușor la acel campionat, pentru că am fost genul de jucător care a dat totul pe teren.

Eu cred că avem atuuri. În primul rând, îl avem pe Nea Mircea. Pentru noi, Nea Mircea a fost aproape ca echipa națională a Turciei: a câștigat campionatul acolo, cunoaște fotbalul turcesc foarte bine. Doar că, i-am spus-o și lui, nu joacă Nea Mircea, nu o să joace Mircea Lucescu. Aici e problema.

Pe mine m-a îngrijorat un singur lucru la meciul cu Bosnia: faptul că n-am avut reacție în repriza a doua, când ei au venit foarte agresiv și au jucat dur. Până la urmă, e normal. Dar tu trebuie să răspunzi la fel, chiar și peste, să arăți că poți și că ești mai bun.”, a spus Giani Kiriță, conform sptfm.ro.

Samsunspor, Gaziantepspor, Ankaragucu și Bursaspor sunt echipele din Turcia la care a evoluat Giani Kiriță de-a lungul carierei sale de fotbalist.

