Giani Kiriță i-a avertizat pe tricolori! Ce va fi esențial în meciul cu Turcia

România va juca cu Turcia în semifinale barajului de calificare, iar meciul se joacă în deplasare și va avea loc pe 26 martie. Dacă tricolorii vor trece de Turcia, finala barajului se va juca pe 31 martie cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Giani Kiriță i-a avertizat pe tricolorii lui Mircea Lucescu înaintea duelului de la Istanbul și a scos în evidență calitățile pe care la au turcii în momentul de față.



Giani Kiriță: „A rămas la fel: aceeași determinare și aceeași agresivitate”



Trecut pe la mai multe echipe din Turcia, Giani Kiriță a scos în evidență faptul că turcii au o determinare aparte, iar la acest capitol fostul dinamovist a punctat faptul că România a stat rău în meciul cu Bosnia.

Cu toate acestea, Kiriță crede că Mircea Lucescu ar putea pregăti foarte bine acest meci, pentru că a fost selecționer în naționala Turciei și o cunoaște foarte bine.

