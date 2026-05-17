Newcastle - West Ham 0-0, pe VOYO acum | ”Ciocănarii” o pot devansa pe Tottenham în subsolul clasamentului

Cristian Chivu (45 de ani) și elevii săi au ridicat trofeul din Serie A pe „Giuseppe Meazza”, la finalul partidei Inter Milano - Verona 1-1, contând pentru etapa a 37-a din campionatul Italiei.

Inter Milano sărbătorește titlul 21 în Serie A

Căpitanul Lautaro Martinez (28 de ani) a ridicat „Scudetto” în fața a aproximativ 80.000 de fani, moment în care sticlele de șampanie au fost desfăcute, iar „nerazzurrii” au început să sară de bucurie pe scenă.

Interul lui Cristi Chivu a câștigat campionatul matematic de acum două etape, când a învins-o pe Parma, tot la Milano, cu 2-0. Ceremonia de premiere are însă loc, în fiecare an, la ultimul meci al campioanei din Serie A de pe teren propriu.

Urmează sărbătoarea din „Piazza del Duomo”

După ce vor încheia ceremonia pe terenul pe care îl împart cu rivala AC Milan, Cristi Chivu și jucătorii săi vor continua sărbătoarea în „Piazza del Duomo”.

Chivu a scris istorie la primul său sezon la Inter, devenind primul antrenor care realizează eventul la debutul alături de „nerazzurri”. Inter a câștigat și Cupa Italiei, după ce a învins-o pe Lazio în finală cu 2-0, într-un meci transmis în exclusivitate de către VOYO.

Inter a ajuns la 86 de puncte după 37 de etape din Serie A. Milanezii vor încheia stagiunea pe 24 mai, în deplasare la Bologna.