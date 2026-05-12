Paradox la campioana din Serie A: portarul lui Cristi Chivu a ajuns pe lista rușinii

Potrivit platformei Tutto Mercato Web, Yann Sommer a fost desemnat cel mai slab portar din Serie A în acest stadiu al competiției, fiind inclus în „Flop 11”. Goalkeeperul elvețian în vârstă de 37 de ani a înregistrat un rating mediu de doar 5.86. În actuala stagiune de campionat, acesta a început ca titular în 32 de partide pentru formația milaneză.

Cel mai slab portar după 36 de etape

În mod contrastant cu prezența lui Sommer pe această listă negativă, echipa vine după o victorie concludentă în deplasare, scor 3-0 împotriva lui Lazio, meci în care tabela a fost modificată de Lautaro Martinez, Sucic și Mkhitaryan.

Din echipa dezamăgirilor campionatului italian mai fac parte jucători precum fundașii Gabriele Zappa (Cagliari) și Valentino Lazaro (Torino), mijlocașii Lewis Ferguson și Simon Sohm de la Bologna, dar și atacantul Nikola Stulic de la Lecce, acesta din urmă fiind proaspăt introdus în formație din cauza numărului insuficient de meciuri jucate de Alvaro Morata.

Pentru trupa lui Cristi Chivu, în campionat, urmează confruntarea de pe teren propriu cu Hellas Verona, programată duminică, 17 mai, de la ora 15:00. Până atunci, însă, va întâlni Lazio în finala Cupei Italie, miercuri de la ora 22:00