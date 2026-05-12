Paradox la campioana din Serie A: portarul lui Cristi Chivu a ajuns pe lista rușinii

Paradox la campioana din Serie A: portarul lui Cristi Chivu a ajuns pe lista rușinii Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Deși Inter Milano și-a adjudecat deja titlul în Serie A cu antrenorul Cristi Chivu pe bancă, portarul Yann Sommer a fost inclus în echipa celor mai slabi jucători din Serie A.

TAGS:
Yann SommerInter Milanocristi chivu
Din articol

Potrivit platformei Tutto Mercato Web, Yann Sommer a fost desemnat cel mai slab portar din Serie A în acest stadiu al competiției, fiind inclus în „Flop 11”. Goalkeeperul elvețian în vârstă de 37 de ani a înregistrat un rating mediu de doar 5.86. În actuala stagiune de campionat, acesta a început ca titular în 32 de partide pentru formația milaneză. 

  • Sommer chivu 01
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cel mai slab portar după 36 de etape

În mod contrastant cu prezența lui Sommer pe această listă negativă, echipa vine după o victorie concludentă în deplasare, scor 3-0 împotriva lui Lazio, meci în care tabela a fost modificată de Lautaro Martinez, Sucic și Mkhitaryan.

Din echipa dezamăgirilor campionatului italian mai fac parte jucători precum fundașii Gabriele Zappa (Cagliari) și Valentino Lazaro (Torino), mijlocașii Lewis Ferguson și Simon Sohm de la Bologna, dar și atacantul Nikola Stulic de la Lecce, acesta din urmă fiind proaspăt introdus în formație din cauza numărului insuficient de meciuri jucate de Alvaro Morata.

Pentru trupa lui Cristi Chivu, în campionat, urmează confruntarea de pe teren propriu cu Hellas Verona, programată duminică, 17 mai, de la ora 15:00. Până atunci, însă, va întâlni Lazio în finala Cupei Italie, miercuri de la ora 22:00

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șeful ANAF: Datorii la buget de 2,3 miliarde lei nu pot fi recuperate pentru că firmele datornice nu mai au cont bancar
Șeful ANAF: Datorii la buget de 2,3 miliarde lei nu pot fi recuperate pentru că firmele datornice nu mai au cont bancar
ARTICOLE PE SUBIECT
Veste mare primită de Cristi Chivu, cu o zi înaintea finalei Cupei Italiei, Lazio - Inter
Veste mare primită de Cristi Chivu, cu o zi înaintea finalei Cupei Italiei, Lazio - Inter
Marele Bobo Vieri anunță ce se va întâmpla cu Cristi Chivu: "Atenție, ăsta e doar începutul!"
Marele Bobo Vieri anunță ce se va întâmpla cu Cristi Chivu: "Atenție, ăsta e doar începutul!"
Cristi Chivu a decis! Cum va arăta Inter la meciul care poate aduce primul event după 16 ani
Cristi Chivu a decis! Cum va arăta Inter la meciul care poate aduce primul event după 16 ani
ULTIMELE STIRI
Andrei Radu, pe primul loc în Spania! Ce trofeu se pândește românul: „Și-a mărit avansul!”
Andrei Radu, pe primul loc în Spania! Ce trofeu se pândește românul: „Și-a mărit avansul!”
”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko
”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko
Câți bani va avea Cristi Chivu pentru transferuri sezonul viitor la Inter Milano
Câți bani va avea Cristi Chivu pentru transferuri sezonul viitor la Inter Milano
Corespondență de la Roma | Ce scrie Gazzetta dello Sport cu o zi înainte de Lazio - Inter: ”Chivu pare să-și fi pierdut calmul”
Corespondență de la Roma | Ce scrie Gazzetta dello Sport cu o zi înainte de Lazio - Inter: ”Chivu pare să-și fi pierdut calmul”
Toni Kroos a văzut situația în care se află Real Madrid și a reacționat dur: ”Inacceptabil”
Toni Kroos a văzut situația în care se află Real Madrid și a reacționat dur: ”Inacceptabil”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT! Adrian Mihalcea pleacă de la UTA și semnează cu o rivală din Superliga

OUT! Adrian Mihalcea pleacă de la UTA și semnează cu o rivală din Superliga

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Gigi Becali a dat ordinul ca antrenorul să fie ofertat: ”I-am spus lui MM să vorbească cu el!”

Gigi Becali a dat ordinul ca antrenorul să fie ofertat: ”I-am spus lui MM să vorbească cu el!”

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Cea mai sexy fotbalistă își pune fanii pe jar! Videoclipul care i-a dat gata pe urmăritori: "Sunt obsedat!"

Cea mai sexy fotbalistă își pune fanii pe jar! Videoclipul care i-a dat gata pe urmăritori: "Sunt obsedat!"

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"



Recomandarile redactiei
”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko
”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko
Corespondență de la Roma | Ce scrie Gazzetta dello Sport cu o zi înainte de Lazio - Inter: ”Chivu pare să-și fi pierdut calmul”
Corespondență de la Roma | Ce scrie Gazzetta dello Sport cu o zi înainte de Lazio - Inter: ”Chivu pare să-și fi pierdut calmul”
Jackpot! Câți bani încasează Sorana Cîrstea după ce a învins-o și pe Ostapenko, pe zgura de la Roma
Jackpot! Câți bani încasează Sorana Cîrstea după ce a învins-o și pe Ostapenko, pe zgura de la Roma
Andrei Radu, pe primul loc în Spania! Ce trofeu se pândește românul: „Și-a mărit avansul!”
Andrei Radu, pe primul loc în Spania! Ce trofeu se pândește românul: „Și-a mărit avansul!”
„Nu am dată de expirare!” Sorana Cîrstea, reacție genială după ce „a disperat-o” pe Jelena Ostapenko, la Roma
„Nu am dată de expirare!” Sorana Cîrstea, reacție genială după ce „a disperat-o” pe Jelena Ostapenko, la Roma
Alte subiecte de interes
”Jucătorul Meciului” din Inter – Barcelona: ”Multe echipe ar fi murit la 2-3!”
”Jucătorul Meciului” din Inter – Barcelona: ”Multe echipe ar fi murit la 2-3!”
Performanță colosală: Horațiu Moldovan, pe locul 22 în topul celor mai buni portari din lume!
Performanță colosală: Horațiu Moldovan, pe locul 22 în topul celor mai buni portari din lume!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!