Deja campioană, echipa pregătită de Cristian Chivu (45 de ani) primește vizita Veronei în penultima etapă din Serie A. Meciul va avea loc pe ”Giuseppe Meazza”.
Inter - Verona, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 16:00 | Ultimul meci ”acasă” pentru Chivu în actuala stagiune
Cu două etape înainte de final, Inter e prima clasată cu 85 de puncte. 27 de victorii, patru rezultate de egalitate și cinci eșecuri au înregistrat ”nerazzurrii”.
De cealaltă parte, Verona e deja retrogradată, cu 20 de puncte obținute în 36 de runde. Doar trei victorii a obținut echipa de pe ”Stadio Marc'Antonio Bentegodi”, la care s-au adăugat 11 remize și 22 de eșecuri.
Secretul dublei reușite de Chivu la Inter: trei jucători uitați de Inzaghi au adus trofeele
Pe 13 mai 2026, formația pregătită de Cristi Chivu a învins Lazio cu scorul de 2-0, pe Stadio Olimpico din Roma, adjudecându-și Cupa Italiei. Acest trofeu completează un parcurs excelent pe plan intern, încununat și de câștigarea campionatului. Eventul de anul acesta reprezintă o consolidare a noii direcții a clubului, survenită chiar în prima stagiune completă a românului ca antrenor principal în Serie A.
Potrivit presei din Peninsulă, elementul central al transformării echipei a constat în modul în care tehnicianul român a manageriat lotul. Dincolo de sistemul tactic, succesul a fost garantat de trei jucători care avuseseră dificultăți în a-și găsi ritmul și minutele de joc sub comanda fostului antrenor, Simone Inzaghi. Este vorba de Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu și Marcus Thuram.
Chivu a reușit să îi reintegreze și să le redea încrederea, aceștia asumându-și un rol esențial în cucerirea celor două trofee. Cei trei fotbaliști „resuscitați” s-au remarcat prin versatilitate, iar randamentul lor individual a crescut semnificativ, influențând în mod direct chimia întregii echipe. Această creștere de formă a fost vizibilă mai ales în a doua jumătate a sezonului, când milanezii au arătat constanță.
Impactul lor a fost evident și în finala cu Lazio, partidă în care echipa a arătat forță defensivă dublată de o capacitate ofensivă superioară. Prin revitalizarea acestor jucători și impunerea unei mentalități pragmatice, Cristi Chivu a readus dominația clubului pe plan intern și a pregătit terenul pentru viitoarea stagiune a competițiilor europene.