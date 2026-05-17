Inter - Verona, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 16:00 | Ultimul meci ”acasă” pentru Chivu în actuala stagiune

Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Inter și Verona.

Deja campioană, echipa pregătită de Cristian Chivu (45 de ani) primește vizita Veronei în penultima etapă din Serie A. Meciul va avea loc pe ”Giuseppe Meazza”.

Cu două etape înainte de final, Inter e prima clasată cu 85 de puncte. 27 de victorii, patru rezultate de egalitate și cinci eșecuri au înregistrat ”nerazzurrii”.

De cealaltă parte, Verona e deja retrogradată, cu 20 de puncte obținute în 36 de runde. Doar trei victorii a obținut echipa de pe ”Stadio Marc'Antonio Bentegodi”, la care s-au adăugat 11 remize și 22 de eșecuri.

Secretul dublei reușite de Chivu la Inter: trei jucători uitați de Inzaghi au adus trofeele

Pe 13 mai 2026, formația pregătită de Cristi Chivu a învins Lazio cu scorul de 2-0, pe Stadio Olimpico din Roma, adjudecându-și Cupa Italiei. Acest trofeu completează un parcurs excelent pe plan intern, încununat și de câștigarea campionatului. Eventul de anul acesta reprezintă o consolidare a noii direcții a clubului, survenită chiar în prima stagiune completă a românului ca antrenor principal în Serie A.

Potrivit presei din Peninsulă, elementul central al transformării echipei a constat în modul în care tehnicianul român a manageriat lotul. Dincolo de sistemul tactic, succesul a fost garantat de trei jucători care avuseseră dificultăți în a-și găsi ritmul și minutele de joc sub comanda fostului antrenor, Simone Inzaghi. Este vorba de Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu și Marcus Thuram.

Chivu a reușit să îi reintegreze și să le redea încrederea, aceștia asumându-și un rol esențial în cucerirea celor două trofee. Cei trei fotbaliști „resuscitați” s-au remarcat prin versatilitate, iar randamentul lor individual a crescut semnificativ, influențând în mod direct chimia întregii echipe. Această creștere de formă a fost vizibilă mai ales în a doua jumătate a sezonului, când milanezii au arătat constanță.

Impactul lor a fost evident și în finala cu Lazio, partidă în care echipa a arătat forță defensivă dublată de o capacitate ofensivă superioară. Prin revitalizarea acestor jucători și impunerea unei mentalități pragmatice, Cristi Chivu a readus dominația clubului pe plan intern și a pregătit terenul pentru viitoarea stagiune a competițiilor europene.

