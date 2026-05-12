Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

E gata! Joao Cancelo pleacă de la Manchester City și va încasa un salariu de 15.000.000€ la noul club

Fundaşul dreapta portughez Joao Cancelo a devenit duminică primul fotbalist din istorie care a câştigat patru din cele cinci mari campionate ale Europei, după ce şi-a asigurat titlul cu FC Barcelona în urma El Clasico, informează site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF.

Joao Cancelo, campion cu Juventus Torino, Manchester City, Bayern Munchen și FC Barcelona

Joao Cancelo a adăugat La Liga la palmaresul său după ce a câştigat Serie A cu Juventus Torino (2018-2019), Premier League cu Manchester City (2020-2021, 2021-2022 şi 2022-2023) şi Bundesliga cu Bayern Munchen (2022-2023).

Împrumutat la FC Barcelona de la clubul saudit Al-Hilal, Joao Cancelo a câştigat titlul şi în Portugalia cu Benfica Lisabona (2013-2014).

Lista starurilor cu trei titluri în Top 5 campionate

La 31 de ani, internaţionalul portughez a depăşit mai mulţi jucători care au reuşit să câştige titlul în trei mari campionate.

Printre aceştia se numără David Beckham (cu Manchester United, Real Madrid şi PSG), Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid şi Juventus) şi Zlatan Ibrahimovic (Inter Milano, AC Milan, FC Barcelona şi PSG).

Thierry Henry, Kingsley Coman, Dani Alves, Arturo Vidal, Maxwell, Sami Khedira şi Claude Makelele au reuşit de asemenea să câştige titlul în trei mari campionate, potrivit site-ului goal.com, citat de Agerpres.

Transferul definitiv al lui Joao Cancelo la FC Barcelona, blocat de zgârcenia catalanilor

Trupa "blaugrana" îl vrea acum gratis pe fotbalistul împrumutat de la Al Hilal. FC Barcelona a decis că vrea să-l mai păstreze cel puțin un sezon pe Joao Cancelo, dar clubul catalan încă nu s-a înțeles cu Al Hilal.

Portughezul a fost împrumutat până la finalul sezonului actual de la formația saudită, cu care mai are contract încă un an și care cere acum 8 milioane de euro pentru cedarea sa definitivă sau pentru încă un împrumut pe următorul sezon.

Clubul condus de Joan Laporta l-ar fi sfătuit pe jucător să forțeze rezilierea contractului cu Al Hilal, pentru că nu ar dori să plătească suma respectivă pentru un jucător care va împlini 32 de ani pe 27 mai 2026.

Lusitanul este dorit de managerul Hansi Flick și de directorul sportiv Deco, dar fundașul ar fi reticent să accepte mutarea definitivă, în condițiile în care pe Camp Nou are un salariu de trei ori mai mic decât remunerația din Arabia Saudită (15.5 milioane de euro).

Dacă Barcelona nu va plăti suma cerută de Al Hilal, Cancelo ar putea ajunge la Inter Milano, Juventus sau Fenerbahce, alte cluburi dispuse să achite clauza de transfer.