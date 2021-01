Giovanni Becali a DEZVALUIT ce salariu are Mihaila la Parma! "Altfel te simti fotbalist cand te uiti pe card si nu ai grija banilor! Sta altfel haina pe tine!"

In octombrie 2020, Valentin Mihaila s-a transferat de la Universitatea Craiova la Parma.

Giovanni Becali a dezvaluit salariul pe care il incaseaza in acest moment atacantul in varsta de 20 de ani. Cel mai cunoscut impresar roman a declarat ca evolutiile din teren sunt determinate si de salariul pe care il incaseaza un jucator. De asemenea, el spune ca are in continuare o relatie buna cu Mihai Rotaru, chiar daca l-a transferat pe Octavian Popescu de la Craiova la FCSB.

"Sunt in relatii foarte bune cu Mihai Rotaru. Cum sa fie suparat pe mine? I-am bagat peste 8 milioane de euro in conturi cu un transfer. Lumea fotbalului asa este, cu Octavian Popescu au avut toate posibilitatile din lume sa il pastreze, dar au ales altfel.

Cu Valentin Mihaila au reusit un profit frumos. Pai, voi stiti ce salariu avea Mihaila la Craiova? 3.000 de euro pe luna! Acum ia 600.000 de euro pe an! Altfel te simti fotbalist cand te uiti pe card si nu ai grija banilor. Sta altfel haina pe tine", a spus Giovanni Becali pentru ProSport.

Craiova a incasat in schimbul lui Mihaila 8,5 milioane de euro. O accidentare l-a facut pe jucatorul roman sa rateze multe meciuri din Serie. Mihaila s-a refacut, iar pana in acest moment, a jucat 3 partide pentru Parma in campionatul italian.