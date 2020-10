Reactia dura a lui Giovanni Becali dupa meciurile Romaniei: "Selectioner practic nu am mai avut de la Piturca si Iordanescu!"

Impresarul roman a analizat evolutiile natioanalei sub Mirel Radoi.

Giovanni Becali a declarat ca Romania nu a mai avut selectioner de la Piturca si Iordanescu. De asemenea, el i-a transmis lui Radoi ca nationala are nevoie de Florinel Coman si Dennis Man.

"Sentimentul e ca nu avem ol echipa nationala cu care sa ne batem pentru o calificare pentru Europene sau Mondiale. Nu avem macar un grup de 7-8 jucatori care pot sa formeze structura de baza a echipei nationale. Sa fim seriosi! Austria de-abia acum, la noi, si-a aratat adevarata valoare si ambitia de a arata ca e o echipa calificata pentru Campionatul European.

Nu e vorba despre selectioner. Noi selectioner practic nu am mai avut de la Victor Piturca. De la Victor Piturca si Iordanescu nu am mai avut selectioner. Am avut antrenori si meciuri care ne-au inselat asteptarile pentru ca... Uitati-va la meciul cu Austria (n.r. - Austria - Romania 2-3) sau 2-2 in Norvegia. Au fost niste clipe, momente care ne-au facut sa credem ca ne putem califica", a spus impresarul romana pentr TelekomSport.

Agentul a analizat evolutiile mai multor jucatori si a a spus ca Mirel Radoi nu abordeaza corect meciurile nationalei.

"Suntem departe, iar aceasta echipa nationala daca nu conteaza pe niste jucatori cum ar fi Man si Coman... Sunt jucatori care pot duce benzile echipei nationale, cu un Alibec, un Puscas si cautati alti fundasi, tineri. Sunt destui tineri si trebuie jucat cu ei. Vom juca in continuare cu patru, cinci batrani. Ori plecam cu intinerirea echipei si jucam un an, doi... La fel de bine puteai sa pierzi si cu echipa U21 toata complet si nu luai patru goluri de la norvegieni.

Singurul jucator care salveaza echipa nationala e Tatarusanu. Stanciu e micut si fara curaj, Mitrita e tehnic, dar micut si fotbalul occidental ne arata ce inseamna statura fizica. Mie Ianis Hagi imi lasa o impresie buna, mai ales unde joaca, la Rangers. Dar Ianis trebuie bagat meci de meci.

Fara rezultate nu ai un viitor, nu se poate. Uitati-va la Dan Petrescu, la Mourinho, toti au castigat cupe, campionate incepand cu apararea. Radoi viseaza, e tanar, are tot dreptul sa viseze, dar rezultatele vorbesc. Necalificari una dupa alta, federatia pierde, fotbalistii nu se mai vand. Eu l-as pastra, dar nu cu entuziasmul pe care il are el. Mai incearca si tactica cealalta pe care au avut-o altii inaintea ta, mai incearca sa mergi si la rezultat. Trebuie sa gaseasca o tara unde locuitorii sa fie multumiti cu faptul ca joaca fotbal spectacol si nu se califica la niciun turneu final", a spus Ioan Becali.