Georgina Rodriguez se joaca cu inimile fanilor! Fotografia de INFARCT pe care a postat-o! Reactie DURA: "Munceste pentru a-ti face averea din altceva!"

Iubita lui Cristiano Ronaldo si-a surprins fanii cu ultima poza postata pe contul de Instagram.

Cel mai probabil, Georgina a vrut sa arate din nou ca este o fata de casa si se ocupa de treburile familiei in timpul pandemiei de Covid-19.

Fotomodelul s-a autoizolat in Portugalia impreuna cu Ronaldo si a postat pe contul personal de Instagram o poza in care este surprinsa in timp ce intinde rufele.

In doar trei ore, postarea a strans peste 1.6 milioane de aprecieri.

O urmaritoare a Georginei a reactionat dur la fotografia postata: "Dar cand copiii tai vor fi batrani, de ce vrei sa-i fortezi sa le fie rusine cu tine? Munceste din greu pentru a-ti face averea din altceva, in afara fundului tau. Tine minte ca toate piersicile putrezesc."