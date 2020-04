Cristiano Ronaldo a facut anuntul asteptat de toti fanii sai! Cat va mai sta starul portughez la Juventus

Cristiano Ronaldo a anuntat pana cand va mai sta la Juventus.

Cristiano Ronaldo s-a transferat de la Real Madrid la Juventus, in 2018, iar multa lume a considerat ca a fost transferul anului, cu toate ca la acea perioada starul portughez avea 33 de ani.

In momentul in care a ajuns la Juventus, a parafat o intelegere pana in anul 2022 cu "Batrana Doamna", ceea ce inseamna ca Ronaldo va avea 37 de ani la momentul in care i se va termina contractul.

Tuttusport scrie ca Ronaldo vrea sa ramana la Juventus pana la finalul contractului, iar orice alta destinatie pentru detinatorul a 5 Baloane de Aur pana in acel moment este interzisa. Conform sursei citate, Ronaldo are o relatie excelenta cu cei de la Juventus chiar si in aceasta perioada de pandemie. Fotbalistul se afla in izolare in Madeira, iar sefii lui Juventus nu il preseaza sa revina la antrenamente, chiar daca acestea sunt programate pe data de 4 mai.