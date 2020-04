Presa din Italia NEAGA zvonurile aparute! Cristiano Ronaldo nu se intoarce astazi la Torino! Cand ar putea reveni portughezul 

Presa italiana a scris despre zvonurile posibilei intoarceri a lui Ronaldo la Torino.

In ziarul Record a aparut zvonul conform caruia Cristiano Ronaldo ar urma sa zboare astazi din Madeira spre Torino, insa italienii au asigurat ca portughezul va ramane in orasul natal pana la noi ordine.

In Italia reinceperea campionatului provoaca multe polemici. Revenirea la antrenamente s-a tot amanat, iar Ministerul Sanatatii nu aproba protocoalele Federatiei pentru inceperea meciurilor.

In cazul in care e fortata inceperea antrenamentelor individuale, Cristiano Ronaldo ar urma sa revina in Italia saptamana viitoare, desi ar prefera sa se intoarca in momentul in care sunt permise antrenamentele cu grupul, dupa cum scrie cotidianul SPORT.