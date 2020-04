Cristiano Ronaldo, subiectul ultimului SCANDAL din Italia! Portughezul ar fi dezvaluit presei ca Dybala a fost testat pozitiv a patra oara. Motivul incredibil

Cristiano Ronaldo se afla pe insula Madeira, in izolare, acolo unde a plecat imediat dupa ce Serie A a fost suspendat oficial.

Date fiind conditiile in Italia, dar si faptul ca unii jucatori de la Juventus au fost testati pozitiv de coronavirus, printre care si Paulo Dybala, Ronaldo a ales sa se retraga in Portugalia.

Desi se vorbeste despre posibilitatea reluarii antrenamentelor si ulterior a campionatelor, in luna iunie, Cristiano Ronaldo nu intentioneaza sa revina in Italia decat daca situatia este sub control.

Motiv pentru care, conform Il Corriere dello Sport, informatiile despre Paulo Dybala, cum ca a fost testat pozitiv pentru a patra oara, ar fi ajuns in presa din anturajul starului portughez, ca justificare pentru refuzul acestuia de a reveni in Torino.