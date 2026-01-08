AS Roma a reluat discuțiile cu Tottenham pentru transferul lui Radu Drăgușin (23 de ani) în perioada curentă de mercato.

AS Roma insistă pentru transferul lui Radu Drăgușin

Directorul sportiv al romanilor, Frederic Massara, se ocupă personal pentru a întări defensiva echipei sale cu internaționalul român.

„Roma dezlănțuită — Roma și Tottenham sunt în contact reînnoit, de data aceasta în ceea ce-l privește pe Radu Drăgușin.

Fundașul central român s-a întors recent după o ruptură de ligamente încrucișate (11 luni de absență) și își caută un nou club.

Massara (n.r. - Frederic Massara, directorul sportiv) lucrează pentru a-l aduce pe fostul jucător al echipei Genoa și Juventus la Roma”, a notat Gazzetta dello Sport.

Radu Drăgușin, principala țintă a lui Gian Piero Gasperini

Publicația italiană citată a anunțat, recent, faptul că antrenorul Gian Piero Gasperini îl consideră pe Radu Drăgușin unul dintre principalele obiective din această perioadă de transferuri.

„Radu Drăgușin e prima opțiune a Romei, pentru ca antrenorul Gasperini să primească acel fundaș experimentat pe care l-a cerut pentru întărirea defensivei. Drăgușin e cerut de Gasperini, pentru că e capabil de a juca atât ca stoper, cât și ca fundaș dreapta.

Singura problemă? În afara celor 13 minute adunate pe teren, în meciul cu Crystal Palace, Drăgușin a stat pe tușă, de la începutul anului 2025, din cauza unei accidentări. Acum însă, și-a revenit în totalitate și e în vizorul Romei.



Totuși, dacă aducerea sa nu va fi posibilă, clubul mai are în vedere doi jucători: Vavro de la Wolfsburg și Oosterwolde de la Fenerbahce“, au scris italienii.

