Crăciunul i-a oferit lui Drăgușin câteva minute în meciul cu Crystal Palace în etapa cu numărul 18 din eșalonul de elită al Angliei, Premier League, care se vede în exclusivitate în România pe VOYO.



În următoarea rundă însă, 0-0 cu Brentford în deplasare, Thomas Frank nu l-a mai introdus pe Drăgușin, care a privit tot meciul de pe banca de rezerve.



”O să-l vedem iar titular pe Radu Drăgușin?” Florin Gardoș, răspuns sincer



Moderatorul Cristi Pintea i-a avut vineri după-amiază invitați la emisiunea Play On Sport de pe VOYO pe jurnaliștii Daniel Anghel și Andrei Grecu și pe fostul internațional român, Florin Gardoș.



Fotbalist în Premier League pentru Southampton, Gardoș a explicat că există șanse ca Drăgușin să revină în primul 11 al lui Tottenham. Cel puțin în meciul din cupă cu Aston Villa de pe 10 ianuarie.



”(n.r. E vreo șansă să îl vedem titular în perioada următoare?)Se verifică constant încărcătura fizică a jucătorilor. La asta mă gândesc. Poate nu țin cont că e meciul cu Villa.

El deja a intrat într-un meci de Premier League. Și va schimba, că va trebui să menajeze pe unul dintre cei doi. Eu zic că da, are șanse să joace.



El când s-a accidentat, dacă vă aduceți aminte, a fost tot pe un fond de genul. A jucat mult. Dacă erau variante atunci, nu se accidenta. Așa e în fotbal, uneori riști. Și aici mă refer la staff”, a spus Gardoș.

