Radu Drăgușin recuperează acum tot ce n-a avut, în materie de mediatizare, în ultimul an! Pentru că, de când s-a întors pe teren, într-un Crystal Palace – Tottenham (0-1) pe 28 decembrie, el e în prim-planul știrilor. Pentru că de serviciile sale se interesează o mulțime de cluburi de top!

S-a ajuns aici și pentru că, în ultimele două partide ale lui Tottenham, Radu a rămas pe bancă. Semn că șansele sale, de juca în mod constant, așa cum își dorește după un an pe tușă, sunt mici.

Potrivit informațiilor din presa internațională, în acest moment, două echipe sunt în luptă directă pentru semnătura lui Drăgușin. Sport.ro a dezvăluit aici numele clubului care ar fi început deja tratativele cu Tottenham, făcând un veritabil „pressing“ pentru transferul internaționalului român.

Acum, Gazzetta dello Sport a notat că și un alt doilea club a intensificat eforturile pentru aducerea internaționalului nostru.

Gazzetta dello Sport: „Drăgușin, prima opțiune pentru AS Roma“

Publicația amintită a scris că, odată cu începerea perioadei de transferuri, romanii au un mare obiectiv, prioritatea numărul 1 pentru antrenorul Gasperini: întărirea defensivei. În acest sens, tehnicianul de 67 de ani îl vrea neapărat pe Radu Drăgușin.

„Radu Drăgușin e prima opțiune a Romei, pentru ca antrenorul Gasperini să primească acel fundaș experimentat pe care l-a cerut pentru întărirea defensivei. Drăgușin e cerut de Gasperini, pentru că e capabil de a juca atât ca stoper, cât și ca fundaș dreapta. Singura problemă? În afara celor 13 minute adunate pe teren, în meciul cu Crystal Palace, Drăgușin a stat pe tușă, de la începutul anului 2025, din cauza unei accidentări. Acum însă, și-a revenit în totalitate și e în vizorul Romei. Totuși, dacă aducerea sa nu va fi posibilă, clubul mai are în vedere doi jucători: Vavro de la Wolfsburg și Oosterwolde de la Fenerbahce“, au scris italienii.

