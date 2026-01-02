Fundașul central este destul de sigur că îi va fi dificil să prindă minute la Tottenham în acest sezon în condițiile în care abia a revenit după accidentare și trebuie să își recapete ritmul. Din acest motiv, internaționarul român ar putea opta pentru un împrumut, iar mai multe cluburi din Serie A sunt interesate de el. Printre ele este și AS Roma, care ar prioritiza transferul lui Drăgușin.

Gian Piero Gasperini: ”Nu trebuie să luăm jucători doar de dragul de a-i lua!”

La conferința de presă premergătoare partidei cu Atalanta din etapa a 18-a din Serie A, Gian Piero Gasperini a vorbit și despre transferurile plănuite de AS Roma în această iarnă.

Gazzetta dello Sport a anunțat în cursul zilei de vineri faptul că Gasperini îl consider pe Radu Drăgușin unul dintre principalele obiective din această perioadă de transferuri, iar clubul giallorossi ar fi început deja discuțiile cu Tottenham în vederea unui împrumut.

Gasperini spune însă că AS Roma nu va transfera jucători doar ”de dragul de a-I transfera” și își dorește să aducă la echipă jucători care pot contribui cu adevărat.

”Suntem competitivi, iar obiectivul Romei, din punctul meu de vedere, este să devină din ce în ce mai puternică. Nu trebuie să aduci jucători doar ca să-i aduci, ci este nevoie de jucători puternici, care pot aduce un plus de valoare acestei echipe. Ne-am descurcat așa timp de cinci luni și putem continua, dar e nevoie de câțiva jucători puternici. Marile echipe sunt foarte active pe piața de transferuri din ianuarie, este o perioadă de mercato specială, pentru că sunt multe echipe despărțite de puține puncte și trebuie să accepți provocarea. Trebuie să fim atenți și mereu pregătiți, să ne concentrăm doar pe drumul nostru și să facem lucrurile pentru a deveni și mai puternici”, a spus Gasperini la conferința de presă.

Totuși, tehnicianul spune că nu se așteaptă să găsească pe piața de transferuri fotbaliști în formă maximă, însă este convins că aceștia își pot recăpăta forma pe parcurs, lucru ce sună bine pentru Drăgușin, având în vedere că internaționalul român a jucat doar câteva minute de la accidentarea gravă suferită în urmă cu aproximativ un an.

”Cu toții ne-am dori jucători gata să joace imediat și, poate, să-i fi avut chiar mai devreme. De obicei, cei care sosesc în ianuarie nu sunt într-o formă foarte bună, pentru că au jucat puțin. Eu nu cred că cine vine poate aduce imediat un plus de valoare. Este nevoie de timp pentru a-și intra în formă. Nu trebuie să luăm jucători doar de dragul de a-i lua, avem un lot și ne-am descurcat foarte bine, deci nu este cazul să ne grăbim. Un singur jucător nu poate schimba totul, oricine va veni va avea nevoie de timp. Viziunea mea este să fac Roma mai puternică.

Sunt foarte mulți jucători vizați, ar trebui să fac o listă extrem de lungă. Știm realitatea financiară din această vară și sperăm să o putem îmbunătăți în timp. Nu este doar o chestiune de bani, aceștia, evident, ajută să scurtezi drumul, dar Atalanta este un exemplu, pentru că este important să alegi bine, chiar dacă poate fi nevoie de mai mult timp. Te confrunți cu cluburi care au resurse importante, dar Roma este ambițioasă și, de aceea, trebuie să ne uităm la noi înșine, încercând să îmbunătățim echipa bucată cu bucată. Cu toții vrem să obținem maximum, dar cred că aceasta este cea mai bună cale”, a adăugat antrenorul Romei.

Gasperini: ”Este nevoie de ceva în plus!”

Cert este însă că Gian Piero Gasperini își dorește la echipă un fundaș central, având în vedere că se confruntă cu anumite probleme în compartimentul defensiv, lucru confirmat chiar de antrenor.

”Mutându-l pe Celik în bandă avem cinci fundași, dar lipsește Ndicka, iar Mancini și Hermoso sunt la limita suspendării. Pentru o echipă care sperăm să meargă mult în Cupa Italiei și Europa League este nevoie de ceva în plus. Nu sunt niciodată adeptul loturilor foarte largi. Mă uit și către sectorul juvenil, dar, în acest moment, academiile din Italia sunt mai puțin prolifice.

Un minim de 20 de jucători în lot, plus portarii, este necesar. Trebuie să le dăm timp unor jucători precum Ziolkowski, e o cale lungă, nu ajunge o săptămână și nu putem pretinde să aibă aceeași siguranță ca Ndicka sau Mancini. Numărul jucătorilor nu trebuie să fie foarte mare, dar lotul trebuie să fie complet”, a încheiat Gasperini.

