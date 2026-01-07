Viitorul internaționalului român la Londra stă sub semnul întrebării. După o perioadă infernală, în care a fost ținut pe tușă aproape 12 luni de o accidentare gravă la genunchiul drept (ligamente încrucișate), Drăgușin a revenit revină la antrenamente, adunând deja câteva minute pe teren. Totuși, revenirea sa în primul 11 pare blocată în acest moment.



Managerul Thomas Frank are o pereche de fundași centrali care pare bătută în cuie. Micky van de Ven a avut un sezon de excepție, fiind unul dintre cei mai buni oameni ai lui Spurs, iar parteneriatul său cu „vulcanicul” Cristian Romero este considerat inseparabil în strategia tehnicianului danez.



În acest context, o plecare temporară a lui Drăgușin pare soluția logică pentru ca acesta să prindă minute și să-și recapete ritmul de joc. Totuși, englezii scriu că oficialii din conducerea lui Tottenham Hotspur ezită încă să dea undă verde mutării, cântărind atent opțiunile din lot.

Atacul, prioritatea lui Thomas Frank



Atacul lui Thomas Frank suferă vizibil, echipa marcând doar 28 de goluri în acest sezon de Premier League. Mai mult, după Richarlison, surprinzătorul golgheter al echipei este chiar fundașul Micky van de Ven, cu trei reușite. Clubul tatonează piste precum Sani Suleiman sau Omar Marmoush, dar și pe Oscar Bobb de la Manchester City, încercând să profite de faptul că negocierile acestuia cu Borussia Dortmund au intrat în impas.



Rămâne de văzut dacă Tottenham va risca să rămână descoperită în defensivă lăsându-l pe Drăgușin să plece, sau dacă românul va primi șansa de a lupta pentru locul său în returul acestui sezon.

