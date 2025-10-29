De la instalarea sa pe banca tehnică a lui Inter Milano, pe 9 iunie, fostul căpitan al naționalei României a transformat echipa într-o formație solidă și competitivă, capabilă să lupte din nou pentru titlu în Serie A.

După opt etape, Inter se află pe locul 4, cu 15 puncte, la șase puncte de liderul Napoli, dar la doar trei lungimi de rivalele AC Milan și AS Roma. Chivu a fost chiar și pe prima poziție, însă a coborât după eșecul cu Napoli, scor 1-3.

Fostul antrenor din Serie A s-a convins de Cristi Chivu: „Nu e atât de ușor!”

Fostul mijlocaș italian Roberto Bordin, care a evoluat în Serie A în anii ’90 și s-a duelat cu nume uriașe precum Maradona, Ronaldo „El Fenomeno”, Baggio sau Cafu, a vorbit pentru Sport.ro despre antrenorul român.

Cu o carieră de peste 730 de meciuri în fotbalul italian, Bordin cunoaște foarte bine presiunea din Serie A. Italianul a lăudat profesionalismul și calmul lui Chivu și nu s-a ferit să admită că rezultatele Interului nu sunt o întâmplare.

„E un antrenor tânăr, cu ambiție, care are tot viitorul în față. Nu e atât de ușor să antrenezi într-un mediu atât de competitiv, dar el e optimist și bine pregătit. Chivu are tot ce trebuie pentru a reuși la Inter”, a declarat Bordin pentru Sport.ro.

Roberto Bordin a lucrat ca „secund” la formații italiene precum Bologna, Sassuolo și Siena, iar ca antrenor principal a câștigat campionatul și Cupa Moldovei cu Sheriff Tiraspol. În prezent, el pregătește formația KF Tirana, din Albania.

Inter, meci decisiv cu Fiorentina

Echipa lui Chivu are șansa de a urca pe locul 2 în Serie A dacă se impune în această seară, de la ora 21:45, în meciul cu Fiorentina. Ulterior, „nerazzurrii” vor juca în deplasare cu Verona, pe 2 noiembrie, și vor primi vizita kazahilor de la Kairat Almaty în Champions League, pe 5 noiembrie. Toate meciurile lui Inter pot fi urmărite LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro, dar și în aplicația Sport.ro, disponibilă atât pe Android, cât și pe iOS!

