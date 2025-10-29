Ștefan Baiaram, în lojă la Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova. Cum a fost surprins

Cele două echipe și-au dat întâlnire miercuri seară, de la ora 18:30, în prima rundă din B a cupei României. Partida a avut loc pe stadionul ”Ion Oblemenco”.

După ce s-a certat cu Mirel Rădoi și a ratat meciul din Conference League cu Noah, Ștefan Baiaram a revenit la Craiova în meciul cu Metaloglobus, în care a bifat 86 de minute.

Pentru confruntarea cu Sănătatea Cluj a fost însă menajat. În lojă, a fost surprins de corespondenții Pro TV cum s-a fotografiat alături de omul care l-a descoperit, Bogdan Silviu.

Rădoi, perioadă tensionată la Craiova



În ultima perioadă, Mirel Rădoi a avut un conflict cu Ștefan Baiaram, iar după pasul greșit cu ultima clasată Metaloglobus (0-0) a trimis o săgeată și către conducere.



"Trebuie să spunem adevărul. Nu doar Bergodi, Neagoe, Reghecampf sau Rădoi sunt nebuni. E clar că și la nivel de club lucrurile nu sunt stabile și trebuie să recunoaștem.



Dacă dânșii nu vor să o facă, atunci ei au o problemă. E clar că toată lumea e de vină, într-un procent mai mic sau mai mare, cu tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă", a spus Rădoi, după duelul de la Clinceni.

