OFICIAL Ce transfer a reușit Metaloglobus! Atacantul crecut de PSG a semnat: „Bine ai venit!”

„Coșmarul” FCSB-ului a transferat un tânăr atacant.

MetaloglobusEndri Çelaj
Metaloglobus București, nou-promovată și la primul sezon în Superliga României, a decis să își întărească lotul în plin sezon.

Echipa patronată de Imad Kassas și-a asigurat semnătura tânărului atacant Edri Celaj, în vârstă de 21 de ani.

Vârful născut în 2004 și-a făcut junioratul la academiile lui PSG, Hellas Verone și Maribor, iar debutul în fotbalul „mare” l-a făcut la FK Bylis, în prima ligă din Albania.

Clubul din capitală i-a urat mult succes prin intermediul unei postări pe rețelele sociale.

„Bine ai venit, Endri Çelaj! 💪

În vârstă de 21 de ani, noul nostru atacant s-a născut la Tirana pe 23 ianuarie 2004. În perioada junioratului a evoluat printre altele la PSG, Hellas Verona sau NK Maribor. Debutul în competițiile de seniori l-a realizat la FK Bylis, în țara natală. El este fost internațional de tineret al Albaniei la echipele U15, U18 și U19.

Îi urăm mult succes și cât mai multe realizări alături de echipa noastră! Hai Metalo!”, a scris Metaloglobus pe Instagram.

Metaloglobus, ultima clasată în Superliga

După ce a reușit să scoată un egal cu oltenii de la Universitatea Craiova, formația din Pantelimon ocupă ultimul loc în Superliga României, cu șapte puncte după 14 meciuri, cu o victorie, patru remize și nouă înfrângeri.

Pe lângă remiza cu elevii lui Rădoi, Metaloglobus a reușit și alte rezultate surpriză, printre care o victorie, scor 2-1, cu campioana en-titre FCSB și remize cu CFR Cluj (1-1) și Hermannstadt (2-2).

