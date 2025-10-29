În ultimele cinci meciuri, oltenii au o singură victorie, iar în ultima etapă, au făcut egal cu Metaloglobus.

Raul Rusescu: ”Te poți aștepta la orice din partea lui!”

Raul Rusescu îl cunoaște foarte bine pe antrenorul oltenilor și crede că, deocamdată, este improbabil ca Mirel Rădoi să părăsească formația din Bănie, chiar dacă recunoaște că tehnicianul este imprevizibil și poate lua oricând o decizie radicală.

”Nu cred că se pune problema ca Mirel Rădoi să-și dea demisia, deși te poți aștepta la orice din partea lui. N-ar fi o surpriză să facă asta, pentru că așa e felul lui, ia decizii radicale.

Până la urmă, Craiova este o echipă construită în totalitate după viziunea lui. Formația s-a calificat în premieră într-o grupă europeană, în această nouă eră a Universității Craiova, iar el trebuie să-și ducă sezonul la capăt.

Indiferent dacă câștigă sau nu campionatul, trebuie să termine sezonul acolo. Pentru că echipa a fost construită exact așa cum și-a dorit. Nu știu dacă, în cariera lui de antrenor, a mai fost într-o asemenea situație favorabilă.

Suntem în România și trebuie să ne adaptăm la ce se întâmplă în România, nu poate fi totul perfect. Până la urmă, campania de transferuri din vară a fost una costisitoare pentru Universitatea Craiova, oltenii au plătit peste 4 milioane de euro pentru jucători noi. Echipa e formată în totalitate după ideile și viziunea lui Mirel Rădoi”, a spus Raul Rusescu, conform GSP.

