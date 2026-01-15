Fostul antrenor al lui Cristi Chivu de la națională a tras imediat concluzia: „Este unul dintre puținii care nu face asta”

Italianul a acordat un interviu în Gazzetta dello Sport în care a vorbit, printre altele, și despre Cristi Chivu. Longo l-a antrenat pe actualul antrenor de la Inter pe vremea când a făcut parte din staff-ul echipei naționale.

Trupa lui Cristi Chivu vine după victoria din duelul restant cu Lecce , scor 1-0, și are cu șase puncte mai multe față de AC Milan, care este principala urmăritoare a lui Inter.

Actualul antrenor al formației georgiene FC Dila a dezvăluit că îi place fotbalul prestat de Inter și a lăudat felul în care a ajuns Cristi Chivu la nivelul la care este astăzi în antrenorat.

„Din liga românească: Rapid București și Brașov. Ne-am descurcat bine și am ajuns să antrenăm echipa națională de seniori, o echipă foarte puternică a României cu Mutu și Chivu, care a fost căpitanul nostru.

Am mult respect pentru el, în primul rând pentru că este unul dintre puținii foști jucători care nu își exploatează numele pentru a-și avansa cariera: a studiat din greu înainte de a începe, spre deosebire de mulți. Iar Inter este una dintre puținele echipe italiene care joacă un fotbal bun. Ca antrenor, evident că urmăresc toate ligile europene, dar îmi este foarte greu să mă uit la cea italiană: 90% dintre echipe joacă fotbal de modă veche, non-internațional, cu tactici exagerate.”, a spus Diego Longo, într-un interviu acordat Gazzetta dello Sport.



Fostul antrenor secund al lui Mircea Lucescu la Dinamo Kiev a povestit un întâmplare prin care a scos în evidență caracterul lui Cristi Chivu.



„Cristi este un om minunat, un campion umil, mereu dispus să-i ajute pe ceilalți - și prin 'ceilalți' mă refer la toată lumea, nu doar la coechipierii lui. Îmi amintesc că, în timpul unui meci în deplasare în Ungaria, la sfârșitul unei lungi călătorii, jucătorii au coborât din microbuz cu bagajele în mână și s-au grăbit spre hotel să se odihnească. El, însă, a rămas în microbuz și i-a ajutat pe muncitorii din depozit să descarce tot echipamentul. Coechipierii lui au văzut ce făcea și au alergat înapoi să-l ajute.”, a adăugat tehnicianul.

Chindia Târgoviște, FK Kukesi, Flamuratari FC, KF Teuta și Sestri Levante sunt echipele la care Diego Longo a fost antrenor principal de-a lungul carierei.

